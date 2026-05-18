Cote d'Ivoire: CEPE 2026 - Des absences constatées à l'Epp Fraternité

Il est 9 h 30 lorsque l'équipe de Fraternité Matin foule le sol de l'École primaire publique (Epp) Fraternité. Ici, tout est calme. Les candidats au Cepe, session 2026, sont en pleine composition.

Nangui Abé, président du centre d'examen, nous rassure que tout se passe bien. Selon lui, les candidats respectent les consignes figurant sur leurs convocations.

Livrant les chiffres de son centre, il fait savoir qu'il attendait 264 élèves, dont 137 filles et 127 garçons, conformément aux données communiquées par la hiérarchie.

Cependant, ses collaborateurs et lui ont constaté la présence de 257 élèves, dont 133 filles et 124 garçons. Malheureusement, sept candidats n'ont pas pu se présenter, pour des raisons qu'il ignore encore. « Nous avons 4 filles et 3 garçons absents », a-t-il indiqué en consultant sa fiche de pointage.

Il a également précisé que les candidats présents étaient répartis dans dix (10) salles de classe, à raison de 27 candidats dans neuf salles et de 12 candidats dans une autre.

Les candidats étaient en pleine épreuve d'éveil au milieu au moment où nous quittions l'école.