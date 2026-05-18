Ghana: Le Conseil d'administration du FMI fixera le sort financier du pays le 27 juillet prochain

L'accord technique récemment annoncé entre le Ghana et le Fonds monétaire international (FMI) n'était que la première étape d'un long processus. Le dénouement officiel du plan de sauvetage de 3 milliards de dollars interviendra à la fin du mois de juillet à Washington, ouvrant la voie au versement de l'ultime tranche d'aide et à la transition vers un nouveau partenariat de surveillance non financier.

C’est une précision de calendrier majeure. Alors que le média Financial Afrik faisait état ce 15 mai de la conclusion de la dernière revue au niveau technique, le média ghanéen Joy Business (MyJoyOnline) révèle ce lundi 18 mai 2026 que le programme n’est pas encore formellement clos.

Lors d’un entretien accordé à l’émission PM Express Business Edition sur JoyNews, Ruben Atoyan, chef de mission du FMI pour le Ghana, a clarifié la situation : « Ce qui s’est passé à Accra était un accord entre les membres du personnel, et non la conclusion d’un programme » a-t-il déclaré.

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L'équipe technique du Fonds retourne actuellement à Washington pour finaliser le rapport de mission. Ce document, qualifié de « dossier solide » par le Dr Atoyan, sera soumis au Conseil d'administration du FMI le 27 juillet 2026. C'est cette instance supérieure qui devra approuver formellement le sixième examen de la Facilité élargie de crédit (FEC) et acter la demande du Ghana pour basculer vers l'Instrument de coordination des politiques (ICP).

L'enjeu de cette réunion du 27 juillet est double pour Accra. D'une part, le feu vert du Conseil d'administration déclenchera immédiatement le versement de la dernière tranche du plan de sauvetage, d'un montant de plus de 318 millions de dollars, directement sur les comptes de la Banque du Ghana. D'autre part, il validera la transition vers l'ICP, un mécanisme non financier destiné à rassurer les marchés sur la discipline budgétaire du pays sans alourdir sa dette.

Pour garantir le succès de cette échéance, le gouvernement ghanéen, sous la direction de l'administration de John Dramani Mahama, doit honorer l'ensemble de ses engagements en suspens d'ici la date butoir de juillet. Le Dr Ruben Atoyan s'est toutefois montré optimiste quant à la capacité des autorités à finaliser ces réformes à temps.

Les détails fournis par Joy Business mettent également en lumière la méthode de travail de l'équipe du FMI durant sa mission à Accra, menée du 29 avril au 15 mai. Au-delà des séances de travail institutionnelles avec le gouvernement, les experts internationaux ont mené des consultations directes avec les acteurs de l'économie réelle : les producteurs de cacao, les acteurs du secteur de l'électricité et les responsables des raffineries d'or.

Ces échanges ont permis de confirmer les avancées sur la stabilisation du cedi et la baisse de l'inflation, mais ils ont aussi mis en exergue des points de vigilance urgents. Le FMI insiste notamment sur la nécessité de réformer structurellement la Compagnie d'électricité du Ghana (ECG). L'institution internationale demande des mesures fortes pour stopper les pertes liées à la distribution et au recouvrement, préconisant notamment l'intégration du secteur privé dans ce segment stratégique pour pérenniser le redressement économique du pays.