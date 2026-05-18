Afrique: Le "Predator" Francis Ngannou signe un retour impressionnant en MMA avec une victoire par KO sur Lins

Le retour tant attendu de Francis Ngannou dans l’octogone n’aura duré qu’un round. Samedi soir, à l’Intuit Dome d’Inglewood en Californie, l’ancien champion des poids lourds de l’Ultimate Fighting Championship a écrasé le Brésilien Philipe Lins par KO, signant un retour spectaculaire qui relance déjà les débats autour de son avenir.

Une démonstration de puissance dès les premières secondes

À 39 ans, le Camerounais surnommé “The Predator” a rappelé au monde entier pourquoi il demeure l’un des combattants les plus redoutés de sa génération.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dès l’entame du combat, Francis Ngannou a imposé un rythme infernal accompagné de puissance, d’agressivité et de précision. Le Camerounais a rapidement pris le contrôle des échanges, alternant coups de poing, low-kicks et travail au sol avec une maîtrise impressionnante. Face à lui, Philipe Lins qui, à son tour, n’a jamais réellement trouvé la solution.

Après une série de frappes brutales, Ngannou a conclu le combat avec un puissant crochet du gauche qui a envoyé le Brésilien au tapis dès le premier round. Une victoire expéditive qui confirme que l’ancien champion UFC n’a rien perdu de son explosivité malgré plusieurs mois d’absence en MMA.

Le combat s’est déroulé sous les yeux de nombreuses personnalités du monde des sports de combat, dans une soirée organisée par la structure MVP du youtubeur devenu boxeur Jake Paul, avec le soutien de Netflix à la diffusion.

Entre ambitions et respect de l’adversaire

Ce succès marque le premier combat MMA de Ngannou depuis sa victoire contre Renan Ferreira en octobre 2024 sous la bannière de la Professional Fighters League. Entre-temps, le Camerounais s’était aventuré sur les rings de boxe anglaise face à Tyson Fury et Anthony Joshua, renforçant encore davantage son aura internationale.

Mais au-delà du KO spectaculaire, c’est surtout son geste après le combat qui a marqué les esprits. Récompensé par un bonus de performance remis par le promoteur Jake Paul, Francis Ngannou a surpris en décidant d’offrir cette prime à Philipe Lins. Une manière pour lui de saluer la résistance et le courage de son adversaire malgré la défaite.

" J’ai gagné, mais il a réussi plusieurs coups sûrs. Je pense qu’il mérite aussi cette récompense", a déclaré le Camerounais. Un geste de fair-play salué sur les réseaux sociaux et qui renforce encore l’image d’un champion respecté autant pour sa puissance que pour son humilité.