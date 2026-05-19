Afrique: BlueInvest Africa 2026 - Une startup tunisienne parmi les 25 entreprises africaines sélectionnées

Tunis — La startup tunisienne "Oleo Mar Sarl" représentée par son fondateur Sami Guetari et spécialisée dans l'économie circulaire et les biotechnologies marines, a été sélectionnée pour participer à la quatrième édition de BlueInvest Africa qui se tiendra les 2 et 3 novembre au Cap, en Afrique du Sud et réunira 25 startups et PME africaines à fort potentiel, pour présenter leurs projets et solutions innovantes à des investisseurs internationaux.

BlueInvest Africa est un événement d'affaires lancé par la Commission européenne en 2022. Son ambition est de créer des passerelles entre les entrepreneurs africains en quête de financements et les investisseurs internationaux en quête d'opportunités, en mettant à l'honneur des projets innovants capables d'accélérer le développement de l'économie bleue en Afrique.

Les startups sélectionnées parmi des centaines de candidatures reçues en provenance de 38 pays africains, représentent la diversité du continent africain, avec des entreprises issues d'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Nord et australe. Elles opèrent dans des secteurs clés de l'économie bleue, notamment les technologies océaniques, la pêche et l'aquaculture durables, les énergies marines renouvelables, l'économie circulaire et la lutte contre la pollution.

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Chaque entreprise a été sélectionnée sur la base de sa viabilité commerciale, de son potentiel de croissance et de son impact environnemental et social mesurable.

Lors de l'événement, les entrepreneurs vont présenter leurs projets devant des investisseurs. Ils bénéficieront de rencontres B2B ciblées ainsi que d'un accompagnement sur mesure (coaching et mentoring).

L'objectif est de favoriser des accords concrets et des partenariats durables entre innovateurs africains et acteurs financiers internationaux.

Rappelons que le tunisien Mohamed Trimech, représentant la Société Tunisienne d'Aquaculture (STEP Aquaculture), a remporté le Grand Prix du BlueInvest Africa 2025 qui s'est tenu les 15 et 16 octobre 2025 à Lomé, au Togo.

BlueInvest Africa s'inscrit dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l'Union européenne. En connectant entrepreneurs africains et investisseurs internationaux, l'initiative contribue à libérer le potentiel océanique du continent tout en soutenant un développement économique durable.