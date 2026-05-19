Congo-Kinshasa: Déclaration officielle de la 17e épidémie d'Ebola

Le Gouvernement congolais a officiellement déclaré, vendredi 15 mai, la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola dans les zones de santé de Rwampara, Mongwalu et Bunia, dans la province de l'Ituri.

À ce jour, au moins 116 personnes ont déjà perdu la vie sur 435 cas suspects enregistrés, a indiqué le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, lors d'un briefing de presse tenu lundi 18 mai à Kinshasa.

Des cas d'Ebola ont également été signalés dans les zones de santé de Nyakunde (Ituri), Katwa (Butembo) et Goma (Nord-Kivu).

Selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC), il n'existe, à ce stade, ni vaccin ni traitement spécifique contre la souche Bundibugyo, responsable de cette 17e épidémie.

Toutefois, l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) appelle la population à ne pas céder à la panique et à respecter les mesures préventives.

Le ministre de la Santé publique exhorte la population à faire preuve de vigilance, à signaler tout cas suspect et à éviter les contacts physiques avec les malades ou les personnes décédées. Un numéro vert (151) est mis à la disposition du public pour toute information utile.