Congo-Kinshasa: La province de l'Ituri se dote bientôt de son plan social

La province de l'Ituri va bientôt se doter d'un plan social structurant.

Lors de son séjour du 9 au 16 mai à Bunia, l'Administratrice directrice générale du Fonds national de promotion et de service social (FNPSS), Alice Mirimo, a pris part à une réunion de suivi et d'évaluation consacrée à ce programme.

Elle a expliqué que ce plan se veut ambitieux et multisectoriel, visant à répondre aux nombreux défis sociaux auxquels la province est confrontée.

« Parmi les projets annoncés figurent notamment la création d'espaces pour les jeunes, d'aires de jeux, d'abattoirs, d'un centre neuropsychiatrique et bien d'autres encore. Le Fonds national de promotion et de service social prévoit également l'installation prochaine d'un centre à Aru, avant l'extension du programme dans d'autres territoires de la province », a-t-elle précisé.

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Au cours de ces échanges, Alice Mirimo a présenté ce plan social comme une réponse concrète aux multiples préoccupations sociales de l'Ituri.

Ce programme prévoit également la mise en place de centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, notamment dans le secteur de l'agrobusiness.

« Vous savez que l'Ituri a toujours été le grenier de la République, grâce à son potentiel agricole. Nous allons valoriser ce secteur à travers l'industrialisation agricole. À Aru, par exemple, il est prévu la création d'un centre de promotion de l'entrepreneuriat en agrobusiness, ainsi qu'à Bunia », a-t-elle poursuivi.

Selon l'ADG du FNPSS, ce plan social constitue également un levier de consolidation de la paix, dans la mesure où il permettra d'offrir des opportunités économiques, notamment aux jeunes.

Elle estime qu'en favorisant l'emploi et l'inclusion sociale, ce programme contribuera à réduire le chômage et prévenir les tensions dans la province.