Afrique: Le ministre des AE participe au Forum urbain mondial à Bakou

Le ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem Ahmed, a participé lundi, au nom de Président du conseil de souveraineté transitoire, lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, à la séance d'ouverture de la treizième session du Forum urbain mondial, qui s'est ouverte dans la capitale azerbaïdjanaise, Bakou, en présence d'un large nombre de chefs d'État et de gouvernement, de ministres, de hauts responsables et de représentants d'organisations internationales et régionales concernées par les questions de développement urbain durable.

La séance d'ouverture a été marquée par les discours de plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que de responsables internationaux, qui ont abordé les défis liés à l'expansion urbaine, l'importance de promouvoir le développement durable, le développement des villes intelligentes et l'amélioration des services de logement et des infrastructures, ainsi que le soutien aux efforts de reconstruction et à la construction de villes plus résilientes face aux défis économiques et climatiques.

La séance a également vu la présence du président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, au côté de hauts responsables des Nations Unies et du Programme des Nations Unies pour les établissements humains.

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Dans une déclaration faite à l'issue de la séance d'ouverture du forum, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale a souligné l'importance de la participation du Soudan à cet événement international, qu'il considère comme une plateforme essentielle pour l'échange d'expériences et de savoir-faire internationaux dans les domaines du développement urbain durable, du logement et de la reconstruction, soulignant que le Soudan prête une attention particulière aux questions de reconstruction des infrastructures, de développement urbain et d'amélioration des services de base dans la phase d'après-guerre.

Le ministre a précisé que la participation du Soudan s'inscrit également dans le cadre du renforcement de la coopération avec les organisations internationales et les pays frères et amis, et de profiter des expériences réussies dans les domaines de la planification urbaine et du développement durable, ce qui soutient les efforts de l'État visant à assurer la stabilité, le développement et la reconstruction.