Gabon: Vers un renforcement de la coopération tripartite entre le pays, la Chine et l'UNESCO

18 Mai 2026
Gabonews (Libreville)
Par IN

L'Ambassadeur de Chine au Gabon, Zhou Ping, a reçu ce lundi à Libreville le nouveau Représentant résident de l'Unesco, Patricio Zambrano Restrepo. Cette rencontre de courtoisie a permis de jeter les bases d'une collaboration accrue entre la diplomatie chinoise et l'institution onusienne en terre gabonaise.

Au coeur des échanges, les deux diplomates ont discuté de l'approfondissement des liens socioculturels entre la Chine, le Gabon et, plus largement, le continent africain. L'accent a été mis sur la promotion de la diversité culturelle et le partage d'expertises dans les domaines de l'éducation et du patrimoine.

Les discussions ont également porté sur la mise en oeuvre d'une coopération tripartite innovante entre la Chine, l'UNESCO et le Gabon. Cette synergie vise à mutualiser les ressources pour soutenir des projets de développement local et renforcer les capacités institutionnelles du pays hôte.

Enfin, l'Ambassadeur ZHOU Ping a souligné que l'implication de l'UNESCO insufflera une « nouvelle dynamique » à l'Année sino-africaine des échanges humains. Ce partenariat stratégique s'inscrit dans une volonté commune de favoriser un dialogue des civilisations plus fluide et constructif.

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