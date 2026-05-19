Afrique de l'Ouest: 49e promotion du Centre ouest africain de formation et d'études bancaires - La date limite de dépôt des dossiers de candidatures reportée au 31 mai prochain

Le Centre ouest africain de formation et d'études bancaires (Cofeb) de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest eao) porte à la connaissance du public que la date limite de dépôt des dossiers, initialement fixée au 15 mai 2026, est reportée au dimanche 31 mai 2026.

Selon un communiqué de presse, les soumissions de candidature se font en ligne en accédant au lien ci-après : https://cofeb.bceao.int/formulaire-de-candidature.

Pour rappel, précise-t-on, la formation s'adresse aux cadres des administrations économiques et financières, des banques et établissements financiers ainsi que des systèmes financiers décentralisés des États membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa).

Elle est également ouverte aux agents de structures communautaires et des institutions financières régionales. Le Cofeb accueille également des agents des banques centrales africaines, dans le cadre des relations de partenariat que la Bceao entretient avec ces institutions.

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Selon le document, le Centre pourrait toutefois, à titre exceptionnel, accepter des dossiers de candidats provenant de certaines structures exerçant dans les secteurs de l'économie et de la finance, installés dans l'Uemoa.

Les candidatures féminines sont fortement encouragées. Les femmes admises au test de pré-requis bénéficieront d'un régime préférentiel dans l'octroi de la bourse Bceao. En outre, la possibilité leur sera offerte de bénéficier d'un billet pour retourner dans leur pays d'origine durant la période de vacances du premier semestre.