Sénégal: BRVM - Début de semaine en hausse pour les activités du marché.

À part la capitalisation du marché des obligations, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont eu un début de semaine en hausse au terme de la séance de cotation de ce lundi 18 mai 2026.

C'est ainsi que la valeur des transactions s'est établie à 2,553 milliards de FCFA contre 1,729 milliard de FCFA précédemment.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 67,762 milliards, s'établissant à 15 963,962 milliards FCFA contre 15 896,200 milliards FCFA le vendredi 15 mai 2026.

Celle du marché des obligations connait, de son côté, une baisse de 240,893 milliards, en passant de 12 287,045 milliards FCFA la veille à 12 046,152 milliards FCFA ce 18 mai 2026.

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L'indice BRVM composite a progressé de 0,43% à 414,40 points contre 412,64 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre une hausse de 0,63% à 195,78 points contre 194,55 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait une progression de 0,51% à 162,02 points contre 161,19 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il est en hausse de 0,13% à 289,39 points contre 289,02 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 0,43% à 160,00 points contre 159,32 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SODECI Côte d'Ivoire (plus 7,47% 10 640 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 4,89% à 2 360 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 4,33% à 15 650 FCFA), ETI Togo (plus 3,45% à 30 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 2,99% à 20 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 6,67% 2 380 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 6,59% 56 000 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 3,54% à 1 500 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 3,14% à 1 695 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 2,03% à 3 620 FCFA).