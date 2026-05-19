Ile Maurice: Un plaidoyer pour un recrutement urgent face au manque de personnel

19 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

La National Land Transport Authority (NLTA) fait face à un grave manque de ressources humaines. C'est ce qui ressort de la réunion convoquée au ministère des Transports terrestres à la demande de la NLTA Technical Staff Union, représentée par J.N. Sautrelle et M.P. Khedun, respectivement président et secrétaire du syndicat.

Sans un nombre suffisant d'inspecteurs et de préposés au stationnement, le travail sur le terrain laisse à désirer, tant les inspections quotidiennes sont nombreuses pour garantir un service de transport public à la hauteur des attentes de la population. Le nombre d'employés à la NLTA est ainsi passé de 182 à 77, alors que le parc automobile a presque doublé au cours des dix dernières années.

L'autre principale préoccupation abordée lors de cette rencontre, à laquelle assistait l'Officer-in-Charge de la NLTA, Raoof Nabheebucus, concerne l'absence d'opportunités de promotion au sein de l'organisation.

Le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a pris note de l'ensemble des points soulevés. Il a dit être favorable aux contrôles, à la responsabilité et à la transparence. Il a également exprimé sa conviction qu'avec l'apport de la technologie, notamment le Fleet Management System et le Cashless System, le public voyageur devrait bientôt constater une nette amélioration du service.

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