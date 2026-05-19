Afrique: Coopération parlementaire francophone - Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit une délégation de l'APF

18 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce lundi 18 mai 2026 au Palais de la République une délégation de la 32ᵉ Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), conduite par le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye.

Cette rencontre s'est tenue en marge des travaux de la 32ᵉ Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, organisés à Dakar du 18 au 20 mai 2026, réunissant les présidents de chambres parlementaires de l'espace francophone africain.

Selon la présidence, la délégation est venue faire le point au Chef de l'État sur la teneur de ses assises, marquées par des échanges approfondis sur les grandes crises qui traversent le continent africain, ainsi que sur la situation au Moyen-Orient. Des discussions qui témoignent d'une diplomatie parlementaire attentive aux enjeux géopolitiques et aux équilibres internationaux.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.