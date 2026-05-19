Afrique: Coopération parlementaire francophone - Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit une délégation de l'APF

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce lundi 18 mai 2026 au Palais de la République une délégation de la 32ᵉ Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), conduite par le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye.

Cette rencontre s'est tenue en marge des travaux de la 32ᵉ Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, organisés à Dakar du 18 au 20 mai 2026, réunissant les présidents de chambres parlementaires de l'espace francophone africain.

Selon la présidence, la délégation est venue faire le point au Chef de l'État sur la teneur de ses assises, marquées par des échanges approfondis sur les grandes crises qui traversent le continent africain, ainsi que sur la situation au Moyen-Orient. Des discussions qui témoignent d'une diplomatie parlementaire attentive aux enjeux géopolitiques et aux équilibres internationaux.