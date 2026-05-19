Afrique: Mondial 2026 - Le Brésil avec Neymar et Endrick, mais sans Joao Pedro

Dans la soirée de ce lundi 18 mai 2026, Carlo Ancelotti a dévoilé les 26 joueurs qui défendront les couleurs du Brésil à la Coupe du monde 2026. Une liste qui mêle retours (Neymar), paris de jeunesse (Endrick, Rayan) et absences douloureuses (Rodrygo, Estevao), pour une Seleção portée par une ambition intacte : mettre fin à 24 ans de disette depuis le dernier sacre mondial en 2002.

C'est le feuilleton qui a animé les semaines précédant l'annonce. Neymar figure dans la liste et effectue ainsi son retour en sélection après plus de deux ans d'absence depuis sa rupture du ligament croisé en octobre 2023. Carlo Ancelotti avait posé ses conditions sans ambiguïté : « Neymar ne sera convoqué que s'il est à 100 % de ses capacités physiques. » L'attaquant de Santos a visiblement convaincu son sélectionneur, lui qui a bénéficié d'une véritable campagne de soutien populaire au Brésil pour ce qui pourrait être son ultime Mondial.

Endrick, le pari lyonnais récompensé

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L'autre grande satisfaction de cette liste, c'est Endrick. Prêté par le Real Madrid à Lyon en janvier 2026 sur les conseils d'Ancelotti lui-même, l'attaquant de 19 ans a signé une excellente seconde partie de saison en Ligue 1. Un choix audacieux du technicien italien, désormais validé par les performances du prodige brésilien. À Lyon, il a compilé 8 buts et 8 passes décisives en 21 matches, des chiffres qui ont convaincu son ancien entraîneur au Real Madrid de le rappeler juste avant la grande échéance.

Estêvão forfait, les cadres présents

La mauvaise nouvelle vient de Chelsea. Le jeune talent Estêvão, présenté comme l'un des grands avenirs de la Seleção, victime d'une lésion aux ischio-jambiers début mai, ne fera pas le voyage. Un coup dur pour le joueur des Blues, qui était pourtant annoncé comme l'une des révélations de ce Mondial. Son coéquipier Joao Pedro est, lui aussi, absent, sur choix du sélectionneur. Rodrygo est également forfait, victime d'une rupture des ligaments croisés au cours de la saison avec le Real Madrid.

Autour de ces cas particuliers, Ancelotti a bâti son groupe sur des fondations solides. Vinicius Junior et Raphinha constituent le cœur offensif de la Seleção, tandis que Bruno Guimarães et Casemiro sont considérés comme indéboulonnables au milieu de terrain pour contrôler le tempo et assurer l'équilibre défensif. En défense centrale, la charnière Marquinhos-Gabriel Magalhães est présentée comme l'une des plus solides du tournoi, avec Bremer (Juventus) et Léo Pereira (Flamengo) en concurrence pour la troisième chiper une place.

Flamengo s'impose comme la principale base de la liste, avec 4 joueurs retenus. Un signal fort d'Ancelotti en faveur du championnat brésilien.

Groupe C, cap sur le Maroc

Le Brésil est placé dans le groupe C avec le Maroc, l'Écosse et Haïti, et entame son tournoi par un choc face au Maroc, demi-finaliste de l'édition 2022, l'un des duels les plus attendus de la phase de poules. Pour Ancelotti, ce Mondial constitue la première grande compétition internationale dirigée par un sélectionneur étranger dans l'histoire moderne du Brésil, un défi supplémentaire pour le technicien le plus titré en Ligue des champions (5).

La liste du Brésil

Gardiens : Alisson (Liverpool), Weverton (Gremio), Ederson (Fenerbahçe)

Défenseurs : Danilo (Flamengo), Bremer (Juventus), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (AS Roma)

Milieux : Danilo (Botafogo), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paqueta (Flamengo)

Attaquants : Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Real Madrid/OL), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelone), Vinícius Júnior (Real Madrid), Rayan (Bournemouth)