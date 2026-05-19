Cameroun: Quand le silence de l'état parle plus fort que ses communiqués - Le cas meka

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Cet article est une tribune d'opinion. Il ne prétend pas établir des faits sur la situation personnelle ou professionnelle du général René Claude Meka, mais interroge un phénomène documenté : l'opacité institutionnelle comme mode de gouvernance.

Une absence qui soulève une question

Dans tout appareil d'État structuré, la visibilité des hauts responsables militaires n'est pas anecdotique. Elle est politique. Un chef d'état-major préside des cérémonies, représente l'institution, incarne une continuité. Quand cette présence se raréfie sans explication, l'absence elle-même devient un signal.

Des observateurs de la vie publique camerounaise relèvent depuis plusieurs semaines une discrétion inhabituelle autour du général René Claude Meka, chef d'état-major des armées. Aucun communiqué officiel. Aucune confirmation. Aucun démenti. Seulement le vide et, selon certaines sources informelles, la circulation de photographies datant de 2022 pour maintenir une présence symbolique.

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Ce n'est pas un fait établi. C'est une observation qui mérite d'être posée publiquement.

L'opacité n'est pas une politique de communication, c'est une politique tout court

Le problème n'est pas la personne du général Meka. Le problème est le système dans lequel cette situation s'inscrit.

Dans un État démocratique ordinaire, l'absence prolongée d'un chef militaire de ce rang ferait l'objet d'une communication institutionnelle rapide. Congé médical, mission à l'étranger, transition de poste : les raisons légitimes ne manquent pas, et aucune n'exige le silence. Ce silence, précisément, est un choix.

Le Cameroun n'est pas un cas isolé sur le continent. La rétention d'information sur les hauts responsables de l'appareil sécuritaire est une pratique documentée dans plusieurs régimes à gouvernance centralisée. Elle remplit une fonction précise : maintenir une incertitude contrôlée qui décourage les questionnements et concentre l'autorité interprétative au sommet.

En d'autres termes, quand l'État ne parle pas, c'est souvent parce qu'il a choisi de ne pas parler.

Ce que cette opacité coûte réellement

On sous-estime fréquemment le prix concret du silence institutionnel. Ce prix se paie à plusieurs niveaux.

Pour les militaires d'abord. Des soldats servent sous un commandement dont ils ignorent l'état réel. La chaîne hiérarchique repose sur la clarté. L'incertitude au sommet fragilise la cohésion et nourrit les rumeurs internes parfois plus déstabilisatrices que la vérité elle-même.

Pour les citoyens ensuite. La diaspora camerounaise, particulièrement attentive aux signaux institutionnels, cherche à comprendre la direction que prend le pays. Elle ne demande pas d'accès aux secrets d'État. Elle demande ce que toute démocratie offre naturellement : une information minimale sur les personnes qui exercent le pouvoir en son nom.

Pour la crédibilité de l'État enfin. Chaque silence non justifié alimente une défiance qui s'accumule. Ce capital de méfiance, une fois constitué, est difficile à dissoudre.

La question qui reste ouverte

On peut ne pas savoir ce qu'il est advenu du général Meka. C'est une position honnête. Ce qu'on ne peut pas ignorer, c'est que l'État camerounais, lui, le sait et choisit de ne pas le dire.

La vraie question n'est donc pas "où est le général Meka ?". La vraie question est : dans quel type d'État les citoyens ont-ils le droit de poser cette question et d'obtenir une réponse ?

C'est cette question-là que la diaspora camerounaise devrait continuer de porter non pas comme une attaque contre une institution, mais comme une exigence de normalité démocratique.