Tunisie: Sfax - Un directeur d'école dans le coma après une violente agression à El Amra

19 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Un directeur d'école est plongé dans le coma depuis plus de vingt jours après avoir été victime d'un violent braquage à l'arme blanche survenu à l'aube dans la délégation d'El Amra, relevant du gouvernorat de Sfax, selon les déclarations de son fils, le journaliste Saned Ammar de Diwan FM.

Ammar a indiqué que son père avait été attaqué par un groupe de migrants en situation irrégulière alors qu'il se trouvait à quelques mètres de son domicile. Les assaillants lui auraient dérobé son téléphone portable ainsi qu'une somme d'argent avant de l'agresser violemment à l'aide d'une arme blanche.

La victime a été transférée au service de réanimation du CHU Hôpital universitaire Habib Bourguiba de Sfax, où elle demeure dans un état critique. Selon son fils, le patient a toutefois montré, ce jour, de légers signes de réaction motrice sous la supervision de l'équipe médicale.

Dans le même contexte, Ammar a annoncé le dépôt d'une plainte officielle auprès du procureur de la République contre quatre personnes accusées d'avoir diffusé de fausses informations concernant les circonstances de l'agression. Il a précisé que son père avait pu identifier ses agresseurs et relater les faits avant de sombrer dans le coma.

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Le journaliste a en outre évoqué une multiplication des actes de vol et d'agression dans la région d'El Amra, imputés à certains migrants en situation irrégulière. Il a appelé les autorités compétentes à renforcer la sécurité dans la zone et à engager des poursuites contre les réseaux fournissant hébergement et soutien logistique à des personnes impliquées, selon lui, dans des activités illégales, notamment le trafic de stupéfiants.

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