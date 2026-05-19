Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 19 mai 2026

revue de presse

79e Assemblée mondiale de la santé – L'Afrique au cœur de la nouvelle souveraineté sanitaire

À l'ouverture de la 79e Assemblée mondiale de la santé à Genève qui s'est tenue ce 18 mai 2026, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a livré un discours fort, marqué par un appel à la réforme du système mondial de santé et à l'affirmation de la souveraineté sanitaire des États, en particulier des pays africains.

Dans un contexte mondial marqué par les crises sanitaires, les conflits, les changements climatiques et les réductions de l'aide internationale, l'OMS a voulu envoyer un message clair estimant que l'heure est venue pour les pays de construire des systèmes de santé autonomes, résilients et équitables.

Dans son allocution, le Directeur général de l'OMS a rendu hommage au président ghanéen John Dramani Mahama pour son leadership dans le lancement de « l'Accra Reset », une initiative présentée lors du Sommet africain sur la souveraineté sanitaire en Afrique en août dernier. [Source allAfrica]

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Algérie–France : Le retour du dialogue sous haute tension

Entre narcotrafic, mémoire coloniale, immigration et dossiers judiciaires sensibles, Paris et Alger tentent un dégel aussi stratégique que fragile.

La visite à Alger du garde des Sceaux français, Gérald Darmanin, marque une nouvelle étape dans le réchauffement prudent des relations entre la France et l'Algérie après près de deux années de fortes tensions diplomatiques. Officiellement, il s'agit de relancer la coopération judiciaire entre les deux pays.

En réalité, cette visite révèle une recomposition plus profonde des rapports franco-algériens, où se mêlent sécurité, mémoire, influence politique et stabilité méditerranéenne. Reçu par son homologue Lotfi Boudjemaa puis par le président Abdelmadjid Tebboune, Gérald Darmanin a évoqué « le travail nécessaire pour renouer la confiance » entre Paris et Alger. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Cour pénale internationale : Audience de mise en accusation pour un gardien de la prison pour migrants de Mitiga en Libye

La Cour pénale internationale se penche sur les crimes contre l'humanité commis contre des migrants détenus en Libye. L'un des anciens chefs de la prison de Mitiga, proche de Tripoli, Mohammed Ali El Hishri, comparait pour trois jours devant les juges de la Cour. Le procureur demande sa mise en accusation pour des crimes contre l'humanité pour viols, violences sexuelles, torture, persécution et esclavage commis entre 2014 et 2020…

Le procureur a trois jours pour convaincre les juges de renvoyer cet ancien milicien et commandant de prison en procès.

Dans son mémoire, l'accusation décrit « un système institutionnalisé de violences ». Durant six ans, au moins 5000 civils ont été « systématiquement torturés » dans la prison, où les violences physiques, sexuelles et psychologiques étaient la norme. [Source RFI]

Sénégal - Dakar abrite la Semaine régionale Erasmus pour la région subsaharienne

La Semaine régionale Erasmus+ 2026 pour l'Afrique subsaharienne s'ouvre mardi à Dakar, en vue d'examiner le rôle joué par ce programme dans le développement des compétences pour l'avenir, a-t-on appris des organisateurs.

La cérémonie d'ouverture de cette rencontre est prévue à partir de 9 heures à l'hôtel Fleur de Lys au Point E, précisent-ils dans un communiqué.

Elle se poursuivra jusqu'à jeudi, sous l'égide de la direction générale de l'éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture de la Commission européenne, de concert avec l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Gabon : Vers un renforcement de la coopération tripartite entre le pays, la Chine et l'UNESCO

L'Ambassadeur de Chine au Gabon, Zhou Ping, a reçu ce lundi à Libreville le nouveau Représentant résident de l'Unesco, Patricio Zambrano Restrepo. Cette rencontre de courtoisie a permis de jeter les bases d'une collaboration accrue entre la diplomatie chinoise et l'institution onusienne en terre gabonaise.

Au coeur des échanges, les deux diplomates ont discuté de l'approfondissement des liens socioculturels entre la Chine, le Gabon et, plus largement, le continent africain. L'accent a été mis sur la promotion de la diversité culturelle et le partage d'expertises dans les domaines de l'éducation et du patrimoine. [Source Gabonews]

Togo : 20 000 hectares de forêts à restaurer d'ici 2027, un défi colossal sous pression climatique

Le Togo s'engage à restaurer 20 000 hectares de forêts et des milliers d'hectares de terres dégradées d'ici 2027. L'annonce a été faite lors d'une réunion de coordination à Kpalimé, dans le sud-ouest du pays. Les autorités affichent une volonté claire : inverser la tendance d'une déforestation progressive qui fragilise les écosystèmes et accroît les risques climatiques.

Cet objectif ne relève pas d'une simple déclaration. Il s'inscrit dans un programme conjoint entre le gouvernement togolais, via le ministère de l'Environnement, et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO).

La restauration des forêts est présentée comme une réponse directe à la dégradation des terres, à la perte de biodiversité et à l'insécurité alimentaire. Les exposés techniques de la réunion de Kpalimé ont insisté sur un point : sans action rapide, les populations rurales seront les premières victimes des sécheresses et des inondations. [Source Africapresse]

Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN Kenya, Tanzanie et Ouganda 2027 aura lieu ce mardi après-midi

Le tirage au sort des éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Kenya, Tanzanie et Ouganda 2027 se tiendra le mardi 19 mai 2026 à 15h00 heure locale (12h00 GMT). La cérémonie aura lieu au siège de la Fédération Égyptienne de Football (EFA), au Caire, en Égypte.

La phase finale de la TotalEnergies CAF CAN 2027 débutera le samedi 19 juin 2027, tandis que la finale est programmée pour le samedi 17 juillet 2027.

Au total, 48 équipes, y compris les trois pays co-organisateurs, participeront à ces éliminatoires. Le tirage déterminera la répartition des sélections et les différentes trajectoires vers la phase finale, à l'issue de laquelle 24 équipes décrocheront leur qualification pour la principale compétition du football africain. [Source CAF]

Côte d'Ivoire : 276 millions USD d'exportations vers le Ghana

À la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, des milliers de camions, de commerçants et de voyageurs traversent chaque semaine le corridor Noé-Elubo. Un axe routier stratégique pour l'économie ouest-africaine, considéré comme l'un des principaux points de passage commerciaux de la sous-région.

Pourtant, derrière ce rôle central, la réalité du terrain reste marquée par de nombreuses lenteurs administratives, des contrôles répétitifs et des coûts informels qui freinent encore les échanges entre les deux pays. À Aboisso, dans le sud-est ivoirien, autorités administratives, opérateurs économiques, représentants consulaires et chefs traditionnels ont passé en revue ces difficultés. [Source Africa 24]

Madagascar : Parlement - L'Assemblée nationale lève l'immunité de Naivo Raholdina

L'annonce a été faite hier à Tsimbazaza par le président de l'institution, Siteny Randrianasoloniaiko. Cette décision fait suite à une demande formelle émanant du ministère de la Justice.

Selon le président de l'Assemblée nationale, toutes les procédures requises ont été respectées avant que le bureau permanent ne tranche. « Nous avons reçu la demande dans les formes requises. Après examen, le bureau permanent a décidé de lever l'immunité parlementaire du député concerné », a-t-il expliqué.

Par cette décision, la Chambre basse met un terme à son rôle dans cette affaire, laissant désormais la justice suivre son cours. « La poursuite va maintenant être confiée à l'autorité judiciaire », a précisé Siteny Randrianasoloniaiko, soulignant le principe de séparation des pouvoirs. [Source L'Express de Madagascar]

Six Tunisiens détenus après l'interception de la flottille Soumoud vers Gaza

Le comité tunisien de la Flottille Soumoud a annoncé, lundi soir, que six Tunisiens participant à la flottille mondiale Soumoud pour briser le blocus de Gaza ont été interpellés par les forces de l'entité sioniste, aux côtés d'autres activistes de différentes nationalités.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, le comité tunisien a indiqué que les navires de la flottille ont été "interceptés et pris d'assaut au large de la mer."

L'opération a visé, selon la même source, 39 navires qui se dirigeaient vers la bande de Gaza dans le cadre d'une initiative de solidarité visant à lever le blocus imposé à l'enclave palestinienne. [Source Tunis Afrique Presse]