Sénégal: Victime d'une cyberincident - Le Trésor public annonce le rétablissement progressif de ses services et menace

La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) a annoncé, la poursuite "avec succès" des opérations de sécurisation et de restauration de ses systèmes d'information après une cyber incident ayant affecté une partie de ses infrastructures numériques.

Selon un communiqué rendu public hier, lundi 18 mai 2026, signé le Directeur général de la DGCPT, Amadou Tidiane Gaye, les premières analyses techniques confirment que l'incident est lié à des "actes malveillants" ayant provoqué des perturbations sur certains services et plateformes numériques. Le Trésor public qui dénonce également une "diffusion irrégulière d'informations", met en garde leurs auteurs, précisant que ces faits pourraient donner lieu à des poursuites.

Rassurant toujours les usagers sur les perturbations enregistrées depuis plusieurs jours, la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor informe qu'une reprise progressive des services de paiement et d'encaissement est en cours. La DGCPT tient à rassurer les usagers et ses partenaires sur l'évolution de la situation.