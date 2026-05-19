Cameroun: Animaux sacrés et royaux du pays - La littérature et la prospective peuvent-elles les sauver ?

analyse

Dans les prairies et les hautes terres de l'ouest du Cameroun, certains animaux sont considérés comme sacrés. Au sein des royaumes autochtones (fondoms, chefferies) de la région, bon nombre de ces animaux sont également considérés comme royaux.

Il s'agit notamment des félins sauvages (comme les guépards, les léopards et les lions), des buffles, des éléphants, des porcs-épics, des cauris (coquillages marins utilisés comme objets symboliques et monétaires) et d'un oiseau aux couleurs vives appelé « touraco de Bannerman ».

Ces espèces occupent une place centrale dans les systèmes symboliques, culturels et spirituels. Elles servent, par exemple, à parer les membres de la famille royale (rois, reines et reines mères) ou pour décerner des distinctions royales à des personnes méritantes. Certaines parties de leur corps peuvent servir à fabriquer des couronnes, de la literie, des repose-pieds cérémoniels, des bracelets ou des colliers pour la royauté. Les plumes rouges du touraco de Bannerman sont utilisées pour distinguer les guerriers et les chasseurs.

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Ici, les pratiques culturelles autochtones peuvent à la fois préserver et menacer la biodiversité. Les noms de certains de ces animaux, en particulier les félins sauvages, sont utilisés comme noms honorifiques pour les rois. Mais la coutume exige que, lorsque ces animaux sont repérés, ils doivent être tués et emmenés au palais en guise de tribut.

La plupart sont soit éteints localement, soit en danger critique d'extinction. À l'exception des cauris et des porcs-épics, tous ces animaux figurent sur la Liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature.

La perte de biodiversité causée par l'activité humaine s'accélère à l'échelle mondiale. Cela touche notamment les zones de grande biodiversité telles que le bassin du Congo en Afrique centrale, dont le Cameroun fait partie. Des milliers d'espèces ont été identifiées dans ce bassin, dont 30 % sont endémiques (indigènes).

Je suis un chercheur interdisciplinaire et mes travaux couvrent les disciplines suivantes : les arts, la littérature et les études culturelles, les humanités environnementales, les sciences de la durabilité, la gouvernance anticipative et les générations futures, la prospective stratégique et les études du futur.

Dans une étude récente, j'ai exploré comment la créativité littéraire, combinée à des ateliers de prospective, pourrait contribuer à transformer le regard porté sur ces animaux. Pourraient-ils offrir un avenir plus prometteur à ces espèces uniques ?

Le rôle de la littérature

Les textes littéraires tels que les pièces de théâtre, les poèmes et les romans offrent des perspectives sur la manière de relever les défis climatiques et écologiques dans le bassin du Congo. (Même dans le cas d'espèces moins populaires mais très importantes, comme les insectes.)

C'est le cas dans de nombreux textes d'auteurs camerounais anglophones, comme Athanasius Nsahlai, Kenjo Jumbam, J.K. Bannavti et John Nkengasong.

Leurs récits ont le pouvoir de mettre en garde contre la destruction des animaux royaux et sacrés. Ils peuvent également contribuer à façonner de nouvelles visions pour l'avenir de la conservation de la biodiversité.

Dans mon étude, je m'appuie sur l'écocritique postcoloniale (la relation entre la littérature, la culture, l'environnement et l'histoire) et de la prospective narrative (ce que les récits peuvent révéler sur l'avenir). J'analyse la manière dont ces textes abordent les animaux royaux et sacrés en remettant en question des pratiques culturelles nuisibles à l'environnement, et comment ils proposent de nouvelles formes de relations entre les humains et les autres animaux.

La nouvelle de Jumbam, Lukong et le léopard, par exemple, raconte l'histoire d'un jeune homme appelé Lukong. Fils d'un paria du royaume de Nso, il aide à capturer un léopard. À la surprise générale, le roi exige qu'on le lui amène vivant à son palais. Alors que Lukong s'apprête à être décoré par le roi, son père s'introduit discrètement dans la cour. Craignant pour la vie de son fils, il libère le léopard.

D'une certaine manière, cette histoire remet en question l'ancienne pratique culturelle consistant à tuer les animaux royaux. Elle invite les lecteurs à changer leur façon de voir ces animaux et d'interagir avec eux afin de mieux les protéger.

Les ateliers

Des histoires comme celle-ci peuvent ensuite être intégrées à des sessions d'ateliers de prospective. La prospective narrative, associée à la participation collective, donne naissance à ce que l'on appelle la prospective participative. Des participants et des parties prenantes d'horizons divers sont réunis pour explorer des scénarios futurs, les défis qui les façonnent et les dynamiques de changement.

Dans le cadre de mes recherches, j'ai organisé une journée d'ateliers de prospective participative sur #CongoBasinFutures et #RoyalAnimalsFutures à Yaoundé, au Cameroun.

Plus de 30 participants de tous âges, sexes et d'horizons divers se sont réunis. Parmi eux figuraient des enseignants, des chercheurs, des écologistes, des agriculteurs, des infirmiers, des écrivains, des cinéastes, des musiciens, des journalistes, des étudiants, des acteurs de la société civile, des décideurs politiques et des rois autochtones (fons).

À l'aide d'outils de prospective, les participants ont été invités à discuter de leurs motivations ainsi que des obstacles historiques tout en imaginant un avenir plus prometteur pour les animaux royaux et sacrés. Ces ateliers intègrent des récits littéraires sur la situation de ces animaux.

Ils se sont appuyés sur les tendances actuelles et les signaux de changement, tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et les pratiques culturelles autochtones. Ils ont imaginé de nouveaux avenirs, puis ont proposé collectivement plusieurs interventions politiques susceptibles d'apporter des solutions concrètes.

Élaborer de meilleures politiques

Le Cameroun dispose certes de lois environnementales visant à protéger la biodiversité, mais leur mise en oeuvre reste insuffisante. Mon étude - ainsi que notre atelier - vise à compléter ces lois et à contribuer à leur application effective sur le terrain. Parmi les idées issues de l'atelier, on peut citer :

Les arts créatifs et l'éducation devraient être utilisés pour sensibiliser à la protection des animaux royaux et de la biodiversité. Cela pourrait inclure des programmes tels que notre atelier, des concours créatifs et la mise à jour des programmes scolaires.

Au lieu de récompenser ceux qui tuent, les chasseurs locaux devraient être récompensés lorsqu'ils repèrent et signalent la présence d'animaux royaux à des fins de surveillance et de préservation. L'utilisation de substituts artificiels aux parties d'animaux pour les cérémonies traditionnelles devrait être encouragée.

Les politiques devraient encourager la recherche sur l'élevage contrôlé d'animaux royaux et sacrés menacés d'extinction, ainsi que la promotion de l'écotourisme autour de ces animaux. Des parcs et réserves spéciaux pourraient associer les arts et les animaux royaux pour attirer les touristes. Les recettes pourraient améliorer les moyens de subsistance, préserver les cultures et promouvoir la protection de l'environnement.

La réglementation environnementale devrait être renforcée grâce à la collaboration avec toutes les parties prenantes, y compris les autorités autochtones et les communautés locales. La chasse de certains animaux pourrait être réglementée. Des saisons de chasse et des quotas pour certaines espèces pourraient être mis en place. Les dirigeants et les communautés autochtones pourraient être impliqués pour adapter et moderniser les pratiques culturelles à l'ère de l'effondrement environnemental.

Mais nous devons passer des recommandations à l'action. Sinon, les idées issues d'études comme celle-ci resteront lettre morte, comme la plupart des lois environnementales au Cameroun. Et les animaux royaux, comme d'autres espèces, continueront d'être menacés d'extinction.