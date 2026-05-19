Addis-Abeba — L'Éthiopie a renouvelé son appel en faveur d'une intégration économique régionale renforcée, considérée comme un fondement essentiel d'une paix durable dans la Corne de l'Afrique.

Le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a affirmé qu'une stabilité durable ne pourra être assurée qu'à travers des solutions nationales consolidées.

S'exprimant au Dialogue inter-élites de la Corne, aussi appelé Forum de Jigjiga, organisé à Jigjiga, capitale de la région somalienne d'Éthiopie, le ministre Kassahun a indiqué que les pays de la Corne doivent assumer la responsabilité de répondre à leurs propres défis au lieu de dépendre d'acteurs étrangers ou de réponses nationales dispersées.

Il a souligné que la région reste confrontée à des pressions interdépendantes, notamment la rivalité géopolitique, l'insécurité transfrontalière, la faiblesse de la coordination institutionnelle ainsi qu'une intégration économique limitée -- des difficultés qui, selon lui, nécessitent une action régionale commune.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le ministre, la compétition mondiale croissante pour l'influence dans la Corne redéfinit les alliances régionales et influence davantage la manière dont les États poursuivent leurs priorités stratégiques et de développement.

Il a averti que les menaces persistantes liées à la sécurité transfrontalière, notamment les conséquences des conflits, l'extrémisme violent, le commerce illicite et les flux financiers illégaux, continuent d'affaiblir la stabilité et de perturber les activités économiques dans l'ensemble de la région.

Kassahun a déclaré que la faiblesse de la coordination institutionnelle entre les États de la région a également freiné les progrès vers une coopération commerciale efficace et une intégration économique plus étendue.

« Le commerce et l'intégration économique le long des frontières communes représentent un pilier central de la stabilité régionale », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'un commerce transfrontalier plus actif peut transformer des zones frontalières historiquement vulnérables en « corridors résilients de prospérité partagée ».

Le ministre a mis en avant plusieurs possibilités pour accélérer l'intégration régionale, notamment la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le développement du marché numérique ainsi que les initiatives de résilience climatique.

Il a indiqué que des plateformes comme le Forum de Jigjiga offrent une voie importante pour instaurer la confiance et créer des environnements commerciaux sécurisés, capables de servir de base structurelle à une paix et un développement durables.

Kassahun a également associé l'approche régionale de l'Éthiopie à la philosophie Medemer du Premier ministre Abiy Ahmed, qui insiste sur l'unité dans la diversité, la coopération et le progrès collectif.

Il a expliqué que le programme de réformes économiques nationales actuellement mené en Éthiopie vise à renforcer la croissance portée par le secteur privé, à améliorer la stabilité macroéconomique et à stimuler la productivité, tout en positionnant le pays comme un acteur majeur de l'intégration régionale.

Dans le cadre de cette stratégie, l'Éthiopie modernise ses systèmes logistiques, développe ses infrastructures routières et ferroviaires, améliore l'accès aux ports et renforce les corridors de transport avec les États voisins.

Le ministre a ajouté que l'Éthiopie augmente également ses exportations d'électricité vers les pays voisins, dans le cadre d'efforts plus larges visant à améliorer la connectivité régionale et à soutenir une croissance économique commune.

Concernant la politique commerciale, il a indiqué que l'Éthiopie travaille à réduire les barrières tarifaires et non tarifaires, à harmoniser les normes régionales et à accélérer la mise en oeuvre de la ZLECAf afin de développer le commerce intra-africain.

Le ministre a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à promouvoir une vision régionale commune, fondée sur la coopération, le commerce et la paix, soulignant que la stabilité dans la Corne de l'Afrique profite à l'ensemble des pays de la région.

« Lorsque la région est en paix, tous les pays en tirent profit », a-t-il déclaré.