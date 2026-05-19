Ile Maurice: Les écrans, un mal nécessaire à doser

Téléphones, tablettes, télévision ou ordinateurs font partie du quotidien des enfants. Utilisés de manière éducative, ils peuvent aider à apprendre et à découvrir le monde.

Mais lorsque les enfants y sont exposés de façon excessive, ils ont un impact sur leur développement, leur comportement et leur santé, surtout chez les plus jeunes.

Véronique Wan Hok Chee

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La psychologue clinicienne Véronique Wan Hok Chee explique que le cerveau de l'enfant est encore en plein développement et maturation jusqu'à environ cinq à six ans. C'est donc une période très sensible. Elle explique que les effets des écrans dépendent de plusieurs facteurs : l'âge de l'enfant, la durée de l'exposition, le type de contenu mais aussi la présence ou non des parents pendant l'utilisation. Elle souligne qu'un temps d'exposition prolongé peut réduire les interactions avec les adultes, ce qui ralentit le développement du langage et du vocabulaire.

L'enfant peut aussi avoir plus de difficultés à exprimer ses émotions, à communiquer et à développer ses compétences sociales. Sur le plan de l'attention, les contenus rapides et très stimulants peuvent rendre les enfants plus impatients et moins capables de se concentrer longtemps. Certains deviennent plus agités et ont du mal à rester calmes sans stimulation constante.

Ces difficultés sont aussi souvent observées en classe par les enseignants. Le sommeil est également affecté. Une utilisation excessive des écrans, surtout avant le coucher, peut provoquer des difficultés à s'endormir, un sommeil plus léger et une fatigue persistante au réveil. À long terme, cela peut affecter l'énergie et la concentration de l'enfant durant la journée.

Francesca Ducasse

L'enseignante de Kreol Morisien (KM), Francesca Ducasse, avec plus de 20 ans d'expérience, constate aussi des changements chez certains élèves. Elle explique que malgré les avantages des outils numériques, une exposition non contrôlée peut nuire à l'apprentissage. Elle observe que certains enfants ont des difficultés à rester concentrés en classe, à retenir les leçons et à comprendre des consignes longues ou complexes.

D'autres rencontrent des problèmes d'expression, même en KM, et peinent à formuler leurs idées clairement. Sur le plan social, certains élèves participent moins aux activités de groupe et communiquent moins avec leurs camarades.

Afzal Curimbacus

Le neurologue Afzal Curimbacus rappelle, pour sa part, qu'une surexposition aux écrans peut perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, entraînant des troubles du repos. Il précise également que cela peut avoir un impact sur certaines fonctions du cerveau liées au langage, aux émotions et à l'attention.

Il est bon que les parents fixent des règles pour leurs enfants. Mais celles-ci doivent être adaptées à l'âge de leur enfant. Comme les enfants ne réagissent pas tous de la même façon, les règles ne sont pas unilatérales mais il existe des recommandations concernant le temps d'écran adapté aux petits.

Il est préférable de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans. Pour ce qui est des enfants de 2 à 4 ans, pas plus de cinq à dix minutes par jour. Pour les enfants entre 4 et 8 ans, le temps d'exposition ne doit pas dépasser 30 minutes à une heure par jour. Pour les enfants de 9 à 10 ans, le maximum recommandé est d'une heure à 100 minutes par jour Et pour ceux de 10 ans et plus, une heure par année d'âge répartie sur la semaine.

Les experts encouragent aussi à privilégier les activités physiques et créatives : lecture, dessin, jeux interactifs, sport, ou encore jeux en plein air. Ces activités favorisent non seulement la santé physique, mais aussi le développement social et émotionnel de l'enfant. Les écrans ne sont pas un ennemi mais leur usage doit être encadré, voire dosé. Trouver un équilibre entre le monde numérique et les activités réelles reste essentiel pour permettre aux enfants de grandir de manière saine, active et épanouie.

Le savais-tu? : Un contrôle parental intelligent

Mauritius Telecom innove avec my.t protect Parental Control, qui permet aux parents de savoir où se trouve leur enfant en temps réel grâce à un système de géolocalisation sécurisé. L'application offre aussi des alertes instantanées en cas d'activité suspecte en ligne, tout en permettant de contrôler le temps d'écran et de filtrer les contenus inappropriés.