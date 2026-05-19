Ile Maurice: Des profits dans un monde sous tension

Les derniers résultats financiers publiés jusqu'ici par MCB group, ABC Banking Corporation et SBM Holdings offrent une lecture révélatrice de l'état actuel du secteur bancaire mauricien. Malgré un environnement international marqué par les tensions géopolitiques, les risques inflationnistes persistants et les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient, les banques mauriciennes continuent d'afficher des performances globalement résilientes.

Ces résultats traduisent toutefois des réalités différentes selon les établissements. Alors que MCB confirme son statut de leader régional avec une forte dynamique opérationnelle, ABC Banking poursuit une trajectoire de croissance rapide et agile, tandis que SBM tente encore de consolider sa reconstruction après plusieurs années plus difficiles.

Groupe MCB : un leadership consolidé mais une pression fiscale accrue

Le groupe MCB continue de dominer largement le paysage bancaire mauricien et régional. Pour les neuf mois se terminant au 31 mars 2026, le groupe affiche un résultat avant impôts de Rs 20,4 milliards, en progression de 13 %, démontrant la robustesse de son modèle d'affaires diversifié.

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Le principal enseignement de ces résultats réside toutefois dans l'écart croissant entre la performance opérationnelle et le bénéfice net final. Malgré une hausse soutenue des revenus, le résultat net part du groupe n'augmente que de 2,8 %, à Rs 14,8 milliards. Pour le trois mois soit clos le 31 mars dernier, le bénéfice net montre même une légère baisse : Rs 4,2 milliards contre Rs 4,3 milliards en 2025.

Cette différence s'explique principalement par la hausse de la charge fiscale à la suite des nouvelles mesures budgétaires introduites au début de l'exercice, le taux effectif d'imposition passant de 20,2 % à 27 %. Cette évolution fiscale pourrait, selon les spécialistes, devenir un enjeu majeur dans les années à venir, dans un contexte où les banques demeurent parmi les entreprises les plus rentables du pays.

Sur le plan opérationnel, MCB continue néanmoins d'afficher des fondamentaux solides. Le produit net bancaire progresse de 8,3 % pour atteindre Rs 34,1 milliards, soutenu par la croissance des revenus d'intérêts mais aussi des activités hors intérêts.

Cette montée des revenus non liés au crédit constitue d'ailleurs une tendance importante du secteur bancaire mauricien. Les activités de change, de paiement, de gestion de patrimoine et les services financiers spécialisés deviennent désormais des moteurs essentiels de croissance. La qualité des actifs continue également de s'améliorer. Les charges de dépréciation reculent fortement et le ratio de créances douteuses descend à 2 %, un niveau particulièrement faible pour une banque présente sur plusieurs marchés africains.

MCB reste par ailleurs solidement capitalisée avec un Capital Adequacy Ratio (CAR) de 19,6 % et un ratio Tier 1 de 17,4 %, largement supérieurs aux exigences réglementaires. Ces niveaux offrent au groupe une capacité importante à absorber d'éventuels chocs externes. La banque demeure toutefois prudente face aux risques géopolitiques. Le conflit au Moyen-Orient, les perturbations des chaînes logistiques, les tensions sur les coûts du transport maritime et les pressions inflationnistes représentent des facteurs de risque importants pour une banque fortement exposée au commerce régional et aux flux internationaux.

ABC Banking : une croissance rapide portée par la diversification

Si MCB domine en taille, ABC Banking impressionne par la rapidité de sa croissance. Les résultats des neuf mois au 31 mars 2026 montrent une banque en pleine expansion. Le produit d'exploitation progresse de 25 %, passant de Rs 667 millions à Rs 834 millions, tandis que le bénéfice après impôts augmente de 18,2 %, à Rs 197 millions. Cette croissance repose à la fois sur l'augmentation des revenus d'intérêts et sur la forte progression des revenus hors intérêts, en hausse de 45,6 %. Comme chez MCB, la diversification des sources de revenus devient centrale.

ABC Banking bénéficie également d'une forte progression de ses dépôts, qui augmentent de 26,7 % pour atteindre Rs 32,4 milliards. Cette hausse traduit une confiance accrue des clients, aussi bien sur le marché local qu'international. Le portefeuille de prêts progresse plus modérément de 6,5 %, ce qui reflète une approche prudente dans la croissance du crédit tout en renforçant la liquidité.

Les ratios prudentiels demeurent particulièrement confortables. Le ratio d'adéquation des fonds propres atteint 16,1 %, tandis que le Liquidity Coverage Ratio s'élève à 455 %.Ces résultats montrent qu'ABC Banking dispose encore d'une marge importante pour financer sa croissance future. La banque continue également d'investir dans la technologie, les ressources humaines et la qualité du service client, avec un modèle plus agile que certaines institutions plus traditionnelles.

Groupe SBM : bénéfice trimestriel de Rs 1,6 Md

Le groupe SBM a, de son côté, réalisé avec un bénéfice après impôts s'élevant à Rs 1,6 milliard pour le premier trimestre de 2026, soit une hausse de 25,2 % par rapport à la même période en 2025. Malgré un contexte de marché difficile, le résultat d'exploitation a augmenté de 18,8 % pour atteindre Rs 4,8 milliards, reflétant la hausse soutenue des volumes d'activité dans l'ensemble des juridictions où le groupe opère. Le produit net d'intérêts a progressé de 11,5 % tandis que le montant brut des prêts et avances aux clients non bancaires a augmenté de 3,6 % pour atteindre Rs 202,4 milliards au 31 mars 2026.

Les revenus hors intérêts ont augmenté de 37,2 % au cours du premier trimestre de 2026 grâce à la hausse des revenus liés aux commissions et autres frais, ainsi que des revenus issus des activités de trading, signe de robustesse et de diversification du modèle économique du groupe.

Les dépenses d'exploitation se sont élevées à Rs 2,6 milliards pour le trimestre clos le 31 mars 2026, soit une hausse de 12,2 % par rapport à la période correspondante de 2025, attribuable à des investissements soutenus visant à consolider et à amplifier les capacités de croissance tout en élevant le niveau de qualité du service à la clientèle.

Un secteur solide mais sous tension face aux nouveaux équilibres mondiaux

Pris ensemble, ces résultats confirment que le secteur bancaire mauricien reste globalement solide, rentable et bien capitalisé. Trois tendances majeures semblent émerger. Premièrement, les revenus hors intérêts deviennent de plus en plus stratégiques.

Les banques ne peuvent plus dépendre uniquement des marges d'intérêts traditionnelles. Les activités transactionnelles, numériques et les services financiers spécialisés prennent désormais une place centrale. Deuxièmement, la gestion du risque redevient prioritaire dans un environnement mondial marqué par les tensions géopolitiques, le ralentissement économique et les pressions inflationnistes. Troisièmement, la fiscalité commence à peser davantage sur les grandes institutions financières, comme l'illustre clairement le cas de MCB.

Dans ce contexte plus incertain, les banques mauriciennes entrent dans une nouvelle phase où la qualité de la gouvernance, la diversification des revenus et la discipline stratégique seront aussi importantes que la croissance elle-même.

Si MCB demeure la locomotive du système bancaire, ABC Banking apparaît comme l'un des acteurs les plus dynamiques du marché, tandis que SBM poursuit progressivement sa reconstruction. Le secteur bancaire mauricien reste donc robuste, mais il devra désormais évoluer dans un environnement beaucoup plus complexe, où les chocs géopolitiques, les tensions budgétaires et les mutations du système financier mondial imposeront davantage d'agilité et de résilience.