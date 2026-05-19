Ile Maurice: Un jeune homme retrouvé sans vie sur un terrain clôturé

Macabre découverte ce lundi 18 mai au matin à Allée Brillant, à Vacoas, où le corps sans vie d'un jeune homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé sur un terrain clôturé. Ce sont des habitants de la localité qui ont donné l'alerte après avoir aperçu le corps gisant à l'intérieur de la propriété.

Très vite, plusieurs unités de police, dont des enquêteurs de la Criminal Investigation Division et des membres de la police scientifique, se sont rendues sur les lieux afin d'effectuer les premières constatations. La zone a été sécurisée pendant qu'un examen minutieux de la scène était effectué. Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, la victime aurait pu faire une chute mortelle alors qu'elle tentait de s'introduire sur le terrain. Les circonstances exactes du drame demeurent toutefois inconnues à ce stade et plusieurs vérifications sont actuellement en cours afin d'établir le déroulement précis des faits.

Le corps du jeune homme a été transporté à la morgue pour une autopsie, qui devra déterminer la cause exacte du décès. Les enquêteurs poursuivent également les interrogatoires et l'examen des indices retrouvés sur place afin d'écarter toute autre éventualité. Cette découverte a provoqué l'émoi parmi les habitants de la région, plusieurs curieux s'étant rassemblés à proximité du terrain au moment de l'intervention policière.