Afrique du Sud: Moisson de médailles en Afrique du Sud pour la team du pays

18 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

«Ce n'était pas facile mais j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai ramené une médaille bronze pour le pays». Akash Aumeer est médaillé de bronze dans la catégorie de 21 à 35 ans en style libre et Shobu Sanbon Open Black Belt, à l'issue du World Union of Karate-Do Federations (WUKF) International Karate Championship en Afrique du Sud.

Le niveau était très élevé, Akash ayant fait face à un Sud-Africain, numéro un en Afrique et n° 7 mondial. Akash tient à remercier ses parents, son sensei pour leur soutien et cette médaille est le fruit de beaucoup d'années de travail, de sacrifice et de persévérance. Pour sa première compétition internationale, Shawn Veraragoo a remporté la médaille d'argent en Kata, des techniques offensifs et défensifs. Il a beaucoup appris dans cette compétition pour laquelle il s'est entraîné plus de six mois.

Même baptême mondial et même résultat pour Azagen Ramen, dans la catégorie de moins de 49 kg. «C'était une nouvelle expérience pour moi, car j'ai eu une médaille d'argent et remercie mon sensei pour m'avoir guidé et surtout à ma famille pour leur soutien». Le sensei en question est Rishi Bundhoo, très fier de la performance de son équipe, qui a rapporté neuf médailles d'Afrique du Sud : «Vu le niveau élevé de la compétition, faire troisième place est une très belle performance... On a pu lever le drapeau du pays très haut».

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