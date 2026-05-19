Afrique: Dakar abrite la Semaine régionale Erasmus pour la région subsaharienne

APS
Dakar abrite la Semaine régionale Erasmus pour l’Afrique subsaharienne, mardi
18 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Semaine régionale Erasmus+ 2026 pour l'Afrique subsaharienne s'ouvre mardi à Dakar, en vue d'examiner le rôle joué par ce programme dans le développement des compétences pour l'avenir, a-t-on appris des organisateurs.

La cérémonie d'ouverture de cette rencontre est prévue à partir de 9 heures à l'hôtel Fleur de Lys au Point E, précisent-ils dans un communiqué.

Elle se poursuivra jusqu'à jeudi, sous l'égide de la direction générale de l'éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture de la Commission européenne, de concert avec l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture.

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La rencontre est organisée en collaboration avec la délégation de l'Union européenne (UE) au Sénégal, ajoute un communiqué reçu à l'APS.

La Semaine régionale comprendra une réunion régionale du Cluster Meeting Erasmus+ et un Contact-Making Seminar, créant un espace d'interactions des participants avec les bénéficiaires et les parties prenantes des projets Erasmus, selon le communiqué.

Le thème de la réunion de cette année sera axé sur "Développer les compétences pour l'avenir", conformément à la stratégie "Global Gateway" de l'UE et l'Union des compétences.

"Les participants auront la possibilité de dialoguer avec des experts et des coordinateurs de projets financés par le programme Erasmus+, en se concentrant sur la manière dont les nouvelles méthodes d'enseignement et le développement des compétences contribuent à renforcer la compétitivité et la durabilité dans la région", ont insisté les organisateurs.

Ils ont indiqué que cette rencontre permettra de développer un réseautage entre les organisations des pays d'Afrique subsaharienne et d'Europe intéressées par des projets de coopération internationale.

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