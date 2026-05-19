Cote d'Ivoire: Grande distribution - La compagnie de distribution de Côte d'Ivoire ouvre son capital à deux nouveaux actionnaires

Le supermarché CDCI (Compagnie de Distribution de Côte d'Ivoire ) franchit une étape majeure dans son évolution avec l'entrée de deux nouveaux actionnaires stratégiques au sein de son capital. La cérémonie officielle s'est tenue ce lundi 18 mai 2026 à Abidjan dans la commune des affaires, au plateau avec un objectif est clair : soutenir son développement et renforcer sa présence sur le marché Ivoirien. Une opération qui marque la volonté de l'enseigne de renforcer durablement sa croissance et consolider sa position sur le marché de la grande distribution.

À travers cet investissement, les nouveaux partenaires apportent non seulement un soutien financier significatif, mais également une expertise stratégique destinée à accompagner l'expansion de l'entreprise sur toute l'étendue du territoire Ivoirien.

Pour le Directeur Général Adjoint Pôle finance Retail Holding, Amine Bennis, cette opération va permettre à la CDCI de bénéficier d'un support « additionnel et d'une expertise en termes opérationnels, commerciales et aussi en termes de transformation digitale », a-t-il signifié.

A l'en croire, ces opérations permettront à d'accélérer le développement l'entreprise.

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Elle prévoit à horizon 2030, l'ouverture de près de 400 nouveaux points de vente, en demi gros et en détail, avec près de 4000 postes à pourvoir dans toute les villes du pays.

Il a poursuivi son propos en rappelant leur ambition renouvelée consiste à de faire de la CDCI « un acteur de référence de la distribution moderne au service des consommateurs ivoirien ».

Othman El Ferdaous, Ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire à pour sa part indiqué que cette cérémonie marque « un regard sur la réalisation d'une vision, celle de faire de la satisfaction client, une priorité. »

Il a par ailleurs remercié les agents de la CDCI pour leur engagement et leur volonté à servir et fidéliser sa clientèle depuis plus de 25 ans.

Cette nouvelle dynamique devrait permettre à CDCI d'accélérer plusieurs projets structurants, notamment le renforcement de son réseau, l'amélioration de l'expérience client ainsi que l'optimisation de sa chaîne.

Josiane Kwenda, représentante de la SFI en Côte d'Ivoire(Actionnaire) a témoigné que l'une de leur ambition est la création d'emploi et la CDCI répond à cette ambition avec plus de 4000 emplois qui sont proposés maintenant jusqu'à l'horizon 2030 à la population Ivoirienne.

Il faut également noter qu'au-delà de l'aspect financier, l'IFC apporte surtout « sa contribution et son savoir-faire internationale, aussi bien dans les normes de gouvernance que les normes environnementales et sociales.», a-t-elle précisée.

Dans un secteur en constante mutation, marqué par la création de nouvelles entreprises et les exigences croissantes des clients, CDCI entend miser sur l'innovation et la proximité pour poursuivre son développement. Elle ambitionne notamment de proposer une offre plus diversifiée, accessible et adaptée aux attentes des consommateurs.

L'arrivée de ces nouveaux actionnaires traduit également la confiance accordée au potentiel de croissance de CDCI et à sa capacité à jouer un rôle majeur dans le développement du secteur de la distribution en Côte d'Ivoire.