Sénégal: Le secteur de la justice appelé à s'inscrire dans une culture de gestion axée sur les résultats

Kaolack — La justice, à l'instar de "tous les secteurs stratégiques de l'Etat", est appelée à s'inscrire dans une culture de gestion axée sur les résultats (GAR), a souligné le directeur général du Centre de formation judiciaire (CFJ), magistrat Souleymane Téliko.

"Le secteur de la justice, comme tous les secteurs stratégiques de l'Etat, est appelé à s'inscrire dans une culture de gestion axée sur les résultats. Ce nouveau paradigme suppose non seulement des compétences techniques, mais aussi une posture managériale, une vision claire des objectifs à atteindre et une capacité à mobiliser les ressources disponibles en vue de la performance", a-t-il notamment dit.

M. Téliko intervenait au cours un séminaire de deux jours (18-19 mai) sur le management des juridictions, qui se tient à Kaolack, à l'initiative du Centre de formation judiciaire (CFJ), en partenariat avec la GIZ, l'agence de coopération internationale allemande pour le développement.

Ce séminaire a pour objet de fournir aux participants des instruments nécessaires pour mieux piloter leurs juridictions, mieux coordonner leurs équipes, mieux gérer leurs ressources et mieux rendre compte de leur action, a-t-il indiqué.

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Au programme de ces deux journées de formation, figurent notamment des thèmes touchant les principes du management et de l'administration de la justice, de la gestion budgétaire ou encore de la gestion des archives, des scellés et des pièces à conviction.

Le Centre de formation judiciaire, a rappelé son directeur général, "a pour vocation première d'être au service des acteurs de la justice dans leur quête permanente d'excellence".

"Ce séminaire s'inscrit pleinement dans cette mission. Il reflète notre conviction profonde que la formation est un investissement dans la qualité de la justice rendue, dans la dignité des justiciables et dans la crédibilité de notre système judiciaire", a ajouté Souleymane Teliko.