Ile Maurice: Un jeune homme affirme avoir été séquestré et violenté

Une enquête policière a été ouverte après le signalement d'un grave incident impliquant un jeune homme de 18 ans, qui affirme avoir été séquestré, menacé et agressé dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mai, entre Vallée-Pitot et les environs de Jin-Fei.

La victime explique avoir fait la connaissance de plusieurs individus résidant à Vallée-Pitot quelques jours auparavant. Ces derniers lui auraient proposé de rejoindre un groupe lié à une activité de rassemblement. Il aurait accepté et se serait rendu à leur rencontre en début de soirée, avant de les accompagner à Jin-Fei à bord d'un véhicule.

De retour à Vallée-Pitot vers 1 heure du matin, le jeune homme indique avoir été invité à remonter dans le véhicule afin d'être reconduit. C'est à ce moment-là, selon ses déclarations, que la situation aurait basculé. Il affirme avoir été menacé avec une arme blanche et soumis à de graves intimidations, incluant des menaces de mort particulièrement violentes, afin de l'effrayer et de le contraindre à obéir.

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Le véhicule aurait ensuite circulé avant de s'arrêter dans les environs de Port-Louis, où la victime dit avoir subi des actes de violence et d'humiliation de la part de ses agresseurs. Ces derniers auraient également utilisé un dispositif électrique contre lui et exigé une somme de Rs 30 000. Après plusieurs heures, le jeune homme affirme avoir été ramené à Vallée-Pitot. Les suspects se seraient ensuite rendus à son domicile, à Terre-Rouge, où ils auraient emporté sa motocyclette avant de quitter les lieux.

Blessé et choqué, il s'est rendu à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo Hospital pour recevoir des soins médicaux et a obtenu un certificat médical. La victime affirme pouvoir reconnaître les trois individus impliqués. La police a ouvert une enquête pour séquestration, agression et extorsion. Les unités de la Criminal Investigation Division et de la Divisional Crime Intelligence Unit ont été informées, et les investigations se poursuivent afin de faire la lumière sur cette affaire.