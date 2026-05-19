Ile Maurice: Petits rongeurs, grands dangers - Comment se propagent la leptospirose et le hantavirus ?

Petits, rapides et souvent tapis dans l'ombre, les rats vivent près des humains depuis des siècles. On les trouve dans les villes, les ports, les fermes et parfois même sur les navires. Mais ces rongeurs peuvent aussi transporter des microbes dangereux et responsables de maladies comme la leptospirose et le hantavirus.

Récemment, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé une alerte sanitaire à bord d'un bateau de croisière, le MV Hondius, transportant 147 personnes. Sept cas de maladie grave ont été identifiés, dont deux infections confirmées au hantavirus. Trois personnes sont décédées et une autre a été placée en soins intensifs. Les autorités sanitaires de plusieurs pays travaillent ensemble pour comprendre comment le virus s'est propagé.

Le hantavirus est une maladie rare mais sérieuse. Elle se transmet essentiellement entre animaux. Aucune transmission interhumaine n'a été décrite à ce jour, excepté pour le hantavirus andin sud-américain, détecté sur le navire MV Hondius.

Symptômes similaires à la grippe

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quand les humains sont affectés, ils développent des infections de gravité variable et leurs symptômes ressemblent parfois à une forte grippe : fièvre, fatigue, douleurs musculaires, diarrhée et difficultés à respirer. Dans certains cas, la maladie peut provoquer une pneumonie sévère. La mort peut en résulter. Selon l'OMS, dans les Amériques, 229 cas de hantavirus ont été recensés en 2025, causant 59 décès. Cela représente un taux de mortalité de près de 26 %.

Les rats sont aussi responsables de la leptospirose, une maladie causée par une bactérie appelée «Leptospira». Cette bactérie est présente dans leur urine. Quand il pleut beaucoup ou lors d'inondations, l'eau peut être contaminée. Les humains attrapent alors la maladie en marchant pieds nus dans l'eau sale ou par contact avec des plaies ouvertes.

La leptospirose peut provoquer de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et parfois des problèmes au foie ou aux reins. Dans les pays tropicaux comme Maurice, les autorités sanitaires surveillent cette maladie, surtout pendant les fortes pluies. Les scientifiques expliquent que les rats deviennent dangereux lorsqu'ils trouvent facilement de la nourriture et des endroits sales où se cacher. Les déchets laissés dans les rues, les égouts bouchés ou les espaces mal entretenus favorisent leur multiplication. Une seule rate peut donner naissance à des dizaines de petits chaque année.

Recommandations

Heureusement, il existe des moyens simples pour se protéger. Les experts conseillent de toujours se laver les mains, de laver les boîtes de conserve avant utilisation, de garder les maisons propres, de bien fermer les poubelles et d'éviter le contact avec les rats ou leurs excréments. Lors du nettoyage d'un endroit fermé, il faut ouvrir les fenêtres et éviter de balayer à sec afin de ne pas faire des poussières contaminées s'envoler.

Le savais-tu? | Les rats, compagnons indésirables et porteurs de risques mortels

Les rats sont bien plus que de simples nuisibles : ils peuvent être porteurs de nombreuses maladies transmissibles à l'être humain, comme la peste, le typhus, la fièvre de Lassa ou encore certaines infections virales graves. Selon des recherches scientifiques, ces rongeurs agissent souvent comme des réservoirs naturels de bactéries et de virus, qui se propagent par l'eau, les aliments ou les piqûres de parasites comme les puces. Une simple exposition à leurs déjections peut suffire à déclencher une infection sévère.

Dans certaines régions du monde, ces maladies représentent encore un enjeu majeur de santé publique et nécessitent une vigilance constante des autorités sanitaires et des populations exposées. Leur présence en milieu urbain comme rural rappelle l'importance de l'hygiène collective.