Cap-Vert: Retour au pouvoir annoncé pour le PAICV après dix ans dans l'opposition

Le parti de gauche, le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV), a revendiqué la victoire, tandis que le Premier ministre, Ulisses Correia e Silva, leader du Mouvement pour la Démocratie (MpD) a reconnu sa défaite. Une nouvelle alternance politique s'annonce au Cap-Vert, alors que les résultats des législatives sont encore partiels.

Le scrutin a été marqué par un faible taux de participation avec seulement 50 % des 415 000 électeurs qui se sont rendus aux urnes. 98 % des bulletins ont été dépouillés, le PAICV obtient pour le moment 35 sièges, le MpD en garde 31 et l'UCID se maintient avec 2 sièges. Les résultats pour les quatre derniers sièges de la diaspora n'ont pas encore été transmis par la CNE, la Commission nationale indépendante. La Commission électorale a indiqué que les résultats définitifs de ces élections législatives doivent être annoncés le 25 mai.

À la tête du pays depuis 2016, réélu en 2021, Ulisses Correia e Silva n'a pas attendu la proclamation des résultats définitifs pour reconnaître sa défaite et celle de son parti. « J'ai appelé le président du PAICV pour le féliciter du résultat et lui souhaiter plein succès dans sa gouvernance, qui continue de garantir une bonne gouvernance au Cap-Vert, déclare le Premier ministre sortant au QG du Mouvement pour la Démocratie. J'en appelle maintenant au président du PAICV pour qu'il veille sur le Cap-Vert ».

Président du PAICV, Francisco Carvalho va donc devenir le nouvel homme fort du Cap-Vert. Avec son programme basé sur la justice sociale, notamment l'accès à la santé, à l'enseignement supérieur et une meilleure desserte des îles, l'homme politique, maire de la capitale Praia, a su convaincre les électeurs : « Le projet Cabo Verde pour tous était le meilleur, car c'est un projet construit à partir des nécessités des Cap-Verdiens et il est en harmonie avec le projet que nous souhaitons construire. »

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