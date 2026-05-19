Ile Maurice: Le MMM met fin aux spéculations sur le retour de Franco Quirin

La réponse de Franco Quirin n'a pas tardé après les déclarations des dirigeants du Mouvement militant mauricien (MMM) lors du Comité central tenu le samedi 16 mai au Plaza, à Rose-Hill. Alors qu'Ajay Gunness et Rajesh Bhagwan tentaient de mettre fin aux spéculations entourant un éventuel retour de l'ancien élu mauve au sein du parti, Franco Quirin a choisi de livrer sa version des faits.

Le député indépendant affirme que l'initiative d'un rapprochement ne venait pas de lui, mais bien du secrétaire général du MMM, Rajesh Bhagwan. «L'idée d'un retour au MMM ne venait pas de moi. C'est Rajesh Bhagwan qui m'avait approché pour réintégrer le parti. Il avait sollicité une rencontre et nous nous sommes vus pour discuter», a déclaré Franco Quirin.

Cette sortie intervient après les explications fournies par les dirigeants mauves devant la presse samedi. Le MMM a notamment insisté sur le fait que le parti soutenait pleinement l'actuel ministre de la Jeunesse et des sports, Deven Nagalingum, écartant ainsi toute possibilité d'un retour de Franco Quirin avec un portefeuille ministériel. Ajay Gunness avait affirmé que le MMM était «très satisfait» du travail accompli par Deven Nagalingum au ministère des Sports et qu'il n'était «nullement question» pour Franco Quirin de revenir au sein du parti afin d'obtenir un poste de ministre.

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De son côté, Rajesh Bhagwan avait dénoncé plusieurs «fausses informations» circulant autour de ce dossier et avait tenté de minimiser la portée des discussions avec Franco Quirin, parlant simplement d'«une amitié retrouvée». Le secrétaire général du MMM avait également rejeté les rumeurs évoquant un éventuel poste de junior minister à l'Environnement pour l'ancien député mauve. Mais Franco Quirin va plus loin dans sa réponse. Il révèle avoir clairement posé une condition à un éventuel retour au MMM : obtenir le ministère des Sports, un poste qu'il estime lui revenir légitimement après les dernières élections générales.

«J'avais fixé une seule condition pour un éventuel retour : accéder au poste de ministre des Sports, que j'estime me revenait légitimement après la victoire de l'Alliance du changement aux dernières élections générales», a-t-il affirmé.

Le député indépendant laisse entendre qu'il nourrissait des attentes politiques précises dans le cadre d'une éventuelle réintégration au MMM. Toutefois, il affirme aujourd'hui prendre acte du choix effectué par la direction du parti.«La direction du MMM a fait son choix. Au moins, maintenant, les choses sont claires», a-t-il lancé. Franco Quirin évoque également ses relations avec Rajesh Bhagwan et affirme que ce dernier reconnaîtrait lui-même que leur brouille passée aurait été liée à Paul Bérenger.

«D'ailleurs, il dit partout dans la circonscription qu'il s'était brouillé avec moi par la faute de Paul Bérenger», soutient Franco Quirin. Avec cette prise de parole, l'ancien membre du MMM met un terme aux spéculations persistantes sur son avenir politique. Il affirme qu'il poursuivra désormais son travail parlementaire comme député indépendant, loin des débats internes qui agitent actuellement les mauves autour de cette possible réconciliation politique avortée.