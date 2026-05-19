Ile Maurice: Nosy Iranja sacrée 4e plus belle plage du monde en 2026

18 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

La plage de Nosy Iranja, située au large de Madagascar, figure désormais parmi les plus beaux joyaux balnéaires de la planète. Elle occupe la 4e place du classement 2026 des 50 plus belles plages du monde, récemment dévoilé à l'international.

Ce site paradisiaque se distingue par son spectaculaire banc de sable de près de deux kilomètres reliant les îles de Nosy Iranja Be et Nosy Iranja Kely à marée basse. Lorsque la mer remonte, cette langue de sable blanc disparaît progressivement sous une eau turquoise cristalline, offrant un décor aussi rare que fascinant. Réputée pour sa nature préservée, Nosy Iranja est également un refuge pour les tortues marines qui viennent y pondre leurs oeufs. Entre baignade, snorkeling et exploration d'une végétation luxuriante, cette destination séduit les voyageurs en quête d'évasion et de paysages d'exception.

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