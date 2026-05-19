Angola: La Police arrête deux individus soupçonnés du meurtre d'un pasteur

18 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NM/JAR/DF/BS

Uíge — Deux individus soupçonnés d'avoir tué un pasteur d'une église pentecôtiste dans la municipalité de Vista Alegre, province d'Uíge, ont été arrêtés le week-end dernier par la Police nationale.

L'information a été confirmée ce lundi par le porte-parole du Commandement provincial de la Police nationale à Uíge, le superintendant-chef Freitas Zama, lors d'un point de situation opérationnelle dans la région.

Selon les autorités, le meurtre a été commis le 12 de ce mois. La victime aurait été surprise à son domicile par des individus non identifiés qui lui ont infligé de violents coups à la tête, entraînant sa mort sur place.

Le porte-parole a précisé que les deux suspects seront transférés au ministère public afin de répondre de leurs actes devant la justice.

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