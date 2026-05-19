Angola: Des acteurs culturels débattent de l'importance des musées

Uíge — Des responsables et techniciens du bureau provincial de la culture et du tourisme, ainsi que des autorités traditionnelles et d'autres cadres, se réunissent depuis ce lundi dans la municipalité de Maquela do Zombo, province de Uíge, afin de réfléchir à l'importance des musées et au développement culturel.

L'événement s'inscrit dans le cadre des célébrations de la Journée internationale des musées et du développement culturel, prévues du 18 au 21 de ce mois.

Le débat, animé par le directeur du bureau provincial de la culture et du tourisme, Pedro Cenas Miguel, porte sur la vision stratégique du secteur et une réflexion approfondie autour du Royaume du Kongo, des musées comme espaces vivants de création, ainsi que des dynamiques culturelles durables.

La rencontre aborde également des thématiques telles que la prolifération des confessions religieuses, le patrimoine culturel matériel et immatériel, la contribution de la culture à la diversification de l'économie, ainsi que la nouvelle législation sur les licences des unités hôtelières et la réglementation des spectacles et divertissements publics.

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En marge de cette table ronde, des visites sont prévues sur plusieurs sites historiques, notamment l'ancienne prison de la PIDE/DGS, l'ancien palais administratif, le tombeau de Mani Mbata, le village de Ntaya, ainsi que le tombeau du prophète Simão Gonçalves Toco.