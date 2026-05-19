Afrique: La Police empêche l'entrée illégale de 39 citoyens de la RDC

18 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NM/JAR/BS

Uíge — Trente-neuf citoyens de la République démocratique du Congo (RDC) ont été interpellés ce week-end par la Police de garde-frontières (PGF) alors qu'ils tentaient d'entrer illégalement sur le territoire angolais.

Selon les données communiquées lundi à l'ANGOP par le porte-parole du Commandement provincial de la Police nationale à Uíge, le superintendant-chef Freitas Zama, ces arrestations résultent de 17 cas de violation de la frontière terrestre et fluviale, en hausse par rapport aux cinq cas enregistrés durant la période précédente.

Les personnes interpellées, âgées de 18 à 59 ans, ont été arrêtées dans plusieurs postes frontaliers, notamment à Kimbata, Sacandica, Marco 41 (Maquela do Zombo), Navais do Cuango, Camuanga, Mukwmbi-Longo (Quimbele), ainsi qu'à Mukumbi I, Kimbuange et Kindaca (Massau).

En ce qui concerne la sécurité routière, les autorités ont enregistré 11 accidents de la circulation au cours de la même période, soit six de plus que la période précédente. Ces sinistres ont fait trois morts et 16 blessés.

Uíge est une province frontalière du nord de l'Angola, voisine de la République démocratique du Congo.

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