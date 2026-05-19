Maroc: L'élan numérique de l'USFP - Le pari stratégique d'un parti historique

Un parti historique à l'heure du digital

Dans les couloirs du siège central de l'Union Socialiste des Forces Populaires, quelque chose a changé. Les réunions des sections et organes locaux se tiennent d'ores et déjà également sur écran. En effet les militants reçoivent leurs directives par le biais des plateformes sécurisées, et les instances dirigeantes pilotent leurs actions à travers des tableaux de bord numériques.

L'USFP, ce pilier de la gauche marocaine, fondé en 1975, héritier d'une longue tradition de militantisme de terrain et de résistance politique est en train de vivre une mutation profonde. Le parti engage avec détermination sa transformation digitale, restructurant de l'intérieur ses modes d'organisation, de communication et de mobilisation. En fait, c'est là une révolution silencieuse, mais aux implications amplement et potentiellement décisives.

Les finalités d'une stratégie bien assumée

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La décision de l'USFP de numériser l'ensemble de ses structures et de ses modes d'action n'est pas anodine. Elle répond à plusieurs impératifs simultanés, aussi bien organisationnels que politiques et générationnels.

Là-dessus, il s'agit de rationnaliser et moderniser l'appareil partisan. Car pendant de longues décennies, les partis politiques marocains ont fonctionné selon des logiques très classiques (registres papier, réunions physiques, transmissions orales des directives, fichiers militants souvent obsolète. Ce modèle, ayant montré ses limites en termes d'efficacité et de réactivité, est aujourd'hui dépassé.

La numérisation permet à l'USFP de centraliser ses données militantes, de gérer ses adhésions en temps réel, de coordonner ses structures régionales avec une fluidité assumée et de produire des analyses politiques s'appuyant sur des données fiables. C'est en somme, le passage d'un parti artisanal à un parti moderne, doté d'une colonne vertébrale numérique.

Par ailleurs, le défi démographique est au coeur de cette démarche. Le Maroc est un pays jeune (près de 45% de la population a moins de 30 ans) et cette jeunesse vit, réfléchit et s'exprime en ligne.

Les réseaux sociaux sont ses agoras, les smartphones, ses instruments de citoyenneté. Toutefois les partis traditionnels, dont l'USFP, ont longtemps peiné à parler ce langage. Aussi, la numérisation des structures est-elle bel et bien une main tendue vers cette génération.

Elle signifie que le parti se déplace là où se trouvent les citoyens et non l'inverse. C'est là une reconnaissance implicite que le militantisme du XXIème siècle ne peut plus se résumer aux distributions de tracts et aux réunions de sections.

Dans cette veine, en digitalisant ses processus de décision (votes internes, consultation des militants, élection des instances), l'USFP entend également répondre à une exigence croissante de ses propres adhérents, celle de la transparence et de la participation réelle. En effet, des plateformes numériques dédiées peuvent permettre à un militant de Laâyoune ou d'Al Hoceima de peser autant dans les débats internes qu'un cadre de Casablanca ou de Fès.

Des avantages en perspective

Si la stratégie est menée avec cohérence, les bénéfices pour le parti des forces populaires peuvent assurément être substantiels, mais aussi multidimensionnels. Effectivement, il s'agit d'une communication politique plus agile et plus percutante. Car la numérisation offre au parti la capacité de réagir à l'actualité en temps réel, de produire et diffuser du contenu politique ciblé, de lancer des campagnes de sensibilisation virales et d'occuper durablement l'espace médiatique numérique. Car dans un paysage médiatique où l'attention est une ressource rare et disputée, cette agilité est un avantage concurrentiel majeur.

D'autre part, les outils numériques permettent de collecter, analyser et croiser des données sur les préoccupations des citoyens, les tendances de l'opinion, les zones géographiques à fort potentiel électoral. Ainsi, l'USFP peut affiner sa géographie politique, identifier ses besoins et ses déserts militants et concentrer ses efforts là où l'impact sera maximal...

Là-dessus, la digitalisation réduit les coûts opérationnels (moins de papier, moins de déplacements inutiles, des réunions hybrides plus efficaces, une gestion comptable transparente) ...

Par ailleurs, il y aura un rayonnement élargi, bien au-delà des frontières. La diaspora marocaine, forte de plusieurs millions de personnes réparties à travers le monde, représente un réservoir de sympathisants, de donateurs potentiels et d'ambassadeurs politiques, hélas souvent sous mobilisé. Ainsi la numérisation ouvre la voie à une véritable politique d'engagement de la diaspora, qui peut dorénavant participer activement à la vie du parti depuis Paris, Montréal ou Amsterdam...

L'impact électoral, l'enjeu central de la mutation

C'est à ce propos que la stratégie numérique de l'USFP prend toute sa dimension politique. Et les prochaines échéances électorales (communales, régionales et législatives) se profilent comme le véritable test de vérité de cette mutation.

A cet effet, il est nécessaire de reconstituer un fichier électoral solide. C'est d'ailleurs l'un des défis majeurs des partis d'opposition marocains, en l'occurrence la maîtrise de leur base électorale. La numérisation des adhésions et des sympathisants permet à l'USFP de constituer une base de données bien alimentée, géolocalisée et actualisée, qui puisse servir de socle à une campagne électorale précise et personnalisée...

Il faudra, là-dessus, déployer des campagnes ciblées et différenciées. Et grâce aux outils numériques, le parti des forces populaires peut segmenter ses messages en fonction des profils d'électeurs, en l'occurrence un discours sur l'emploi pour les jeunes diplômés, un plaidoyer pour les services publics dans les zones rurales, une communication sur les libertés pour les classes moyennes. Cette personnalisation du message politique, pratique courante dans les démocraties occidentales, commence à peine à prendre forme dans le paysage partisan marocain. L'USFP pourrait en être le pionnier...

Une autre exigence capitale, à savoir celle de mobiliser et fidéliser les électeurs abstentionnistes. En effet, le taux d'abstention reste l'un des défis structurels de la démocratie marocaine.

Or, les outils numériques offrent des leviers inédits pour aller chercher ces électeurs silencieux, en l'occurrence des campagnes d'inscription sur les listes électorales en ligne, des rappels ciblés le jour du vote, une mobilisation via les réseaux sociaux. Ainsi en réduisant les frictions entre le citoyen et l'acte de voter, le numérique peut contribuer à récupérer une partie de cet électorat perdu.

Par ailleurs, il est nécessaire de s'atteler à renforcer la crédibilité et l'image du parti. Car dans l'imaginaire collectif, un parti numérisé est un parti moderne, compétent, en phase avec son temps.

L'on pourrait conclure en soulignant que le digital peut et doit être au service d'un projet politique. Dans cette veine, l'on peut souligner que la démarche de numérisation de l'USFP s'inscrit dans une logique de reconquête. Une reconquête du terrain militant, une reconquête des électeurs désabusés, une reconquête de la centralité dans le débat politique marocain. De ce fait, en embrassant le digital, le parti à la Rose ne renonce pas à son ADN progressiste et humaniste, il lui offre un nouveau véhicule, adapté aux réalités du XXIème siècle.