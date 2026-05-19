Angola: Filipe Zau souligne le rôle des musées dans l'identité nationale

Talatona — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a affirmé ce lundi à Luanda que les musées jouent un rôle stratégique dans la préservation de la mémoire collective, l'affirmation de l'identité nationale et la construction de l'avenir.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture de la 1ʳᵉ Journée nationale des musées, ouverte le 5 de ce mois à l'occasion de la Journée internationale des musées (18 mai), le membre du gouvernement a souligné que les musées ne sont plus de simples espaces de conservation de collections, mais des institutions tournées vers l'éducation, l'inclusion sociale, la recherche scientifique et la promotion du développement humain.

Filipe Zau a rappelé que parler des musées en Angola revient à revisiter la mémoire collective et à comprendre les processus historiques qui ont façonné le pays, en mettant en avant l'évolution de ces institutions depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui.

Lors de son intervention au Musée d'Anthropologie de Luanda, il a rappelé que les premiers musées sur le territoire angolais sont apparus entre les années 1910 et 1930, liés à la recherche scientifique, avant de voir leur mission évoluer après l'indépendance de 1975 vers la valorisation de l'identité culturelle et de l'angolanité.

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Le ministre a également souligné qu'aujourd'hui, les musées constituent des plateformes de dialogue interculturel, de cohésion sociale et de développement, en accord avec le thème du Conseil international des musées (ICOM), « Musées unis, monde divisé ».