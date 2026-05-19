Afrique: Football - Aliou Cissé dévoilera sa liste de sélection ce vendredi

18 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/BS

Luanda — Le sélectionneur national, Aliou Cissé, dévoilera ce vendredi la liste des joueurs retenus pour le double rendez-vous de la trêve internationale de juin.

Selon le journal Desportos de ce lundi, le technicien établira ses choix pour les rencontres du 5 juin face au Botswana et du 9 juin contre la République centrafricaine. Ces deux matchs se disputeront à Casablanca, au Maroc.

Le sélectionneur sénégalais effectuera ainsi ses débuts à la tête de la sélection angolaise, dans le cadre de la préparation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2027, prévue en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda, dont le tirage au sort aura lieu ce mardi.

Ces rencontres s'inscrivent dans le programme de préparation de la sélection nationale angolaise en vue de la compétition continentale.

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