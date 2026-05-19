Ile Maurice: Les mauves dévoilent leurs propositions, l'après-Budget s'annonce décisif

Le secrétaire général du Mouvement militant mauricien (MMM), Rajesh Bhagwan, a levé une partie du voile sur les ambitions de son parti pour le prochain remaniement ministériel, attendu dans la foulée du Budget. Des noms, des postes, et une feuille de route transmise officiellement au Premier ministre.

Le rideau se lève progressivement sur ce qui s'annonce comme l'un des remaniements les plus scrutés de la législature. Après le Comité central du MMM, tenu samedi au Plaza, le secrétaire général Rajesh Bhagwan a pris la parole pour clarifier la position du parti concernant la recomposition de l'exécutif, rendue inévitable depuis le départ de Paul Bérenger de plusieurs fonctions gouvernementales.

Navarre-Marie : une nomination déjà actée

Parmi les noms figurant sur la liste des propositions du MMM, celui d'Arianne Navarre-Marie avait été avancé pour le poste de Deputy Prime Minister. Une revendication que le parti n'a pas eu à défendre longtemps : elle a depuis été nommée officiellement et occupe déjà cette fonction, constituant ainsi une première satisfaction concrète pour le mouvement au sein de l'alliance gouvernementale.

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Une liste de nominations bien ficelée

Au-delà de ce premier acquis, le MMM a soumis un ensemble cohérent de propositions pour les postes restants. Veda Baloomoody figure parmi les bénéficiaires du remaniement, avec en ligne de mire le portefeuille du ministère du Travail - un département stratégique dans un contexte social tendu. Son accession à ce poste entraînerait, selon nos informations, un repositionnement de Reza Uteem, qui migrerait vers le ministère des Services financiers qu'il partagerait avec la ministre Jyoti Jeetun, un secteur-clé pour l'économie. Du côté des postes de junior minister, Tony Apollon est cité pour rejoindre le ministère de l'Environnement.

Le ticket du MMM comprend également deux nominations institutionnelles : Govinden Venkatasami comme Deputy Speaker, et Ludovic Caserne comme Deputy Government Whip - deux rôles essentiels au bon fonctionnement parlementaire de la majorité.

Rajesh Bhagwan a tenu à préciser que ces propositions ne relèvent pas de simples voeux : elles ont été soumises officiellement au Premier ministre dans le cadre des discussions de l'alliance. Le secrétaire général s'est montré confiant quant à l'issue de ces négociations.

L'après-Budget comme horizon

Le Budget fait désormais office de ligne de départ. C'est dans ce sillage que le remaniement devrait formellement prendre forme, offrant au gouvernement l'occasion de rééquilibrer la répartition des responsabilités entre partenaires de l'alliance tout en affichant une dynamique renouvelée à mi-parcours. Les prochaines semaines seront donc déterminantes, et les tractations en coulisses entre les étatsmajors des partis coalisés s'annoncent intenses. Les regards sont désormais tournés vers Navin Ramgoolam, dont la décision finale tranchera entre les aspirations du MMM et les équilibres politiques que le Premier ministre entend préserver.