Algérie: Meddahi supervise l'ouverture de la 25e édition du SITEV

La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, a supervisé, lundi au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger), l'ouverture de la 25e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV), placée sous le slogan "Algérie, un tourisme authentique et un développement durable", avec la participation d'exposants issus de 41 pays.

L'ouverture s'est déroulée en présence du ministre tchadien du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, dont le pays y prend part en tant qu'invité d'honneur de cette édition, des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité en Algérie, ainsi que des responsables d'organismes et d'institutions activant dans plusieurs secteurs concernés.

A cette occasion, Mme Meddahi a souligné que la participation de la République du Tchad à cette édition " témoigne de la profondeur des relations historiques et des liens géographiques" unissant les deux pays, et " affirme leur volonté commune de bâtir des passerelles solides de coopération touristique et économique au coeur de l'Afrique".

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Dans ce contexte, elle a indiqué que le slogan retenu pour cette édition "traduit la vision stratégique de l'Etat algérien et concrétise les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à faire du tourisme un levier de diversification économique, dans le cadre d'un modèle touristique algérien fondé sur l'identité culturelle, la diversité naturelle et l'hospitalité, tout en développant un tourisme respectueux de l'environnement et intégrant les populations locales dans l'édification d'un tourisme authentique".

Dans cette optique, le SITEV constitue "une plateforme promotionnelle mettant en lumière la diversité culturelle, historique et naturelle dont regorge l'Algérie, ainsi que la disponibilité de ses infrastructures destinées à accueillir et attirer les touristes", outre le fait de permettre aux investisseurs de prendre connaissance des facilitations juridiques, fiscales et foncières mises à leur disposition.

De son côté, le ministre tchadien du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat a remercié l'Algérie pour avoir choisi son pays comme invité d'honneur de cette édition du salon, saluant par ailleurs, "les importantes retombées" de la visite effectuée récemment en Algérie par le président de la République du Tchad, laquelle a constitué "une étape historique marquante dans le parcours des relations entre les deux pays, ayant contribué au renforcement des liens de coopération à travers les accords signés à cette occasion".