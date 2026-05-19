Algérie: Mme Bendouda préside à Alger la clôture du Mois du patrimoine

La ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika Bendouda, a présidé, lundi à Alger, la cérémonie de clôture du Mois du patrimoine (18 avril-18 mai), lors de laquelle elle a passé en revue les efforts de l'Etat en matière de protection et de valorisation du patrimoine algérien, ainsi que le bilan des activités ayant marqué cette célébration durant tout le mois.

Dans son allocution lors de la cérémonie de clôture, organisée au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, en présence du ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat de la République du Tchad, M. Abakar Rozzi Teguil, de la moudjahida et ancienne ministre Zhor Ounissi, de cadres du ministère de la Culture et des Arts, ainsi que de représentants de différents secteurs, la ministre a affirmé que la célébration du Mois du patrimoine cette année a été marquée par l'organisation de "près de 2000 événements culturels" à travers différentes régions du pays, ayant touché divers domaines tels que les sites archéologiques, les manuscrits, l'art culinaire, la musique, le patrimoine oral et l'habit traditionnel.

Le Mois du patrimoine a également été marqué par la célébration de la personnalité algérienne afro-méditerranéenne Saint Augustin dans le cadre de la première édition des "Rencontres afro-méditerranéennes de la pensée" (28-30 avril), ainsi que par l'organisation de divers festivals de cinéma, de littérature et de Samaâ soufi, ajoute Mme Bendouda.

A cette occasion, elle a expliqué que le Mois du patrimoine est "une tradition annuelle visant à célébrer le patrimoine matériel et immatériel algérien, à valoriser les accomplissements historiques et à renouveler l'engagement envers l'identité culturelle commune, notamment dans sa dimension africaine", soulignant la volonté de son secteur de "tisser une coopération commune importante" entre l'Algérie et le Tchad pour "protéger le patrimoine africain contre les vols et les pillages (...) afin d'en assurer la transmission aux générations futures".

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La ministre a, par ailleurs, fait état d'un travail en cours pour "transformer les potentialités patrimoniales en leviers économiques et d'investissement contribuant à l'économie nationale, conformément au programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

La clôture du Mois du patrimoine au Palais de la culture a vu l'organisation d'une Journée d'information sur les parcs culturels, une occasion de mettre en lumière le réseau des parcs culturels ainsi que leur rôle dans la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel.

Par ailleurs, et dans le cadre de la clôture des activités du Mois du patrimoine, Mme Bendouda a également présidé la célébration de la Journée internationale des musées, coïncidant avec le 18 mai de chaque année, au Musée national public des Beaux-Arts d'Alger.

Cet événement a été marqué par l'ouverture d'une exposition dédiée à la calligraphie arabe, aux miniatures et à l'enluminure, regroupant des artistes de différentes générations.

Un hommage a également été rendu à un groupe de chercheurs dans le domaine de l'archéologie et des arts plastiques, en reconnaissance de leurs efforts scientifiques pour la préservation du patrimoine culturel national.