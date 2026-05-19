Algérie: M. Djellaoui préside une réunion sur l'avancement des travaux du tronçon Bouchegouf-Souk Ahras-Dréa

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé, lundi à Alger, une séance de travail consacrée au suivi de l'état d'avancement des travaux de la ligne minière Est dans son tronçon reliant Bouchegouf, Souk Ahras et Dréa, s'étendant sur une distance de 121 km, a indiqué un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, l'accent a été mis sur la nécessité de mobiliser toutes les capacités et de doter les chantiers des moyens nécessaires pour accélérer la cadence des travaux, notamment pour ce qui est des ouvrages d'art, d'intensifier la coordination entre tous les intervenants et de veiller au respect du calendrier convenu, en vue d'achever le projet dans les délais fixés, précise-t-on de même source.

La réunion s'est tenue au siège du ministère, en présence de ses cadres et du directeur général de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, ainsi que des présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des entreprises nationales concernées par la réalisation et le suivi de ce tronçon, à l'instar de Cosider Travaux Publics, Cosider Ouvrages d'art, la Société d'études et de réalisation d'ouvrages d'art de l'Est (SERO-EST), la Société algérienne des ponts et travaux d'arts (SAPTA) et l'Entreprise nationale des grands ouvrages d'Arts (ENGOA).

Ont pris part également à la réunion, tenue par visioconférence depuis le site du projet à Souk Ahras, le directeur du projet Bouchegouf-Dréa, ainsi que des représentants des bureaux d'études et de suivi, selon le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La rencontre a été marquée par la présentation d'exposés techniques détaillés sur l'avancement des travaux de ce tronçon, notamment la réalisation des ouvrages d'art dans des terrains difficiles 'accès, au niveau des sections Bouchegouf-Aïn Seynour (72 km) et Aïn Seynour-Dréa (49 km).