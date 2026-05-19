Algérie: La production locale d'intrants au coeur des priorités du secteur

ALGER — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El-Mahdi Oualid, a indiqué, lundi à Alger, que son secteur a placé la production locale d'intrants agricoles au coeur de ses priorités afin de garantir la sécurité alimentaire.

Présidant aux côtés du ministre égyptien de l'Agriculture et de la Mise en valeur des terres, Alaa Eddine Farouk, la cérémonie d'ouverture de la 24e édition du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et des industries agroalimentaires (SIPSA-FILAHA & AGROFOOD 2026), M. Oualid a précisé que "le taux d'intégration constitue l'un des principaux défis auxquels fait face l'agriculture algérienne", soulignant l'importance de produire les intrants agricoles localement.

Parmi les principaux objectifs de la nouvelle stratégie du secteur figurent la production locale d'aliments de bétail et de semences, notamment les semences hybrides, ainsi que la disponibilité des ressources génétiques au niveau local, a expliqué le ministre, relevant que des efforts sont en cours pour la récupération des races locales à haut rendement.

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Et d'ajouter que la réalisation de ces objectifs se fait de manière "scientifique et rigoureuse" et nécessite "le recours à la recherche et au savoir", faisant état d'une coordination avec le secteur de l'enseignement supérieur dans ce cadre.

Concernant l'exportation des produits agricoles, M. Oualid a salué les efforts consentis dans ce domaine, ajoutant que le secteur est en mesure de réaliser de meilleurs résultats s'il parvient à relever le défi du renforcement de la compétitivité, de l'amélioration de la qualité et de la transformation.

A ce propos, il a indiqué que l'orientation vers l'industrie manufacturière offre une plus grande valeur ajoutée et des capacités d'exportation accrues, ce qui a conduit à une série de réformes au sein du groupe public AGRODIV, visant à développer l'agriculture contractuelle.

Le recours à l'agriculture contractuelle permettra de protéger l'agriculteur des fluctuations du marché, celui-ci se consacrant exclusivement à ses objectifs de production, sans intervenir dans les étapes post-production telles que la distribution, la commercialisation et la transformation, a expliqué le ministre.

Dans le même sillage, M. Oualid a mis en exergue l'importance des réformes en cours visant à améliorer les conditions d'exercice de l'activité agricole, à travers la protection sociale et la clarification des questions liées à la fiscalité, en sus de la redéfinition juridique de l'agriculteur.

Il a précisé, à ce titre, que les textes réglementaires relatifs à l'octroi de la qualité d'agriculteur ont été amendés pour être reliés à l'activité agricole elle-même et non à la terre, ce qui permet d'élargir l'accès aux programmes de soutien public de l'Etat.

D'autre part, le ministre a mis en relief les vastes opportunités d'investissement dans le Grand Sud, évoquant "le grand bond" réalisé par le pays dans le domaine de l'agriculture saharienne, où les superficies cultivées ont augmenté de 40% lors de la dernière saison.

De son côté, le ministre égyptien a affirmé que le secteur de l'agriculture et de la production animale représente l'un des domaines les plus prometteurs pour renforcer la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Egypte, particulièrement face aux défis mondiaux liés à la sécurité alimentaire.

Il a, en outre, indiqué que son pays est convaincu que l'intégration agricole arabe et africaine est devenue une nécessité impérieuse au regard des défis climatiques et des situations géostratégiques, ajoutant que l'Egypte aspire à élargir la coopération avec l'Algérie, notamment dans l'amélioration des races animales, le développement des systèmes d'irrigation modernes, la recherche et les technologies agricoles.

Le salon SIPSA-FILAHA & AGROFOOD 2026 enregistre la participation de 850 exposants algériens et étrangers issus de 40 pays, dont l'Egypte, le Niger et la Mauritanie, choisis comme invités d'honneur de cette édition.

Placée sous le slogan "Moderniser l'agriculture, renforcer la souveraineté alimentaire et anticiper l'avenir", cette manifestation économique devrait attirer plus de 40.000 visiteurs, selon les organisateurs.