Tchad: Examen des voies de promotion de la coopération culturelle et artistique entre l'Algérie et le Tchad

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a reçu, lundi à Alger, le ministre tchadien du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, avec lequel elle a examiné les voies à même de promouvoir la coopération culturelle et artistique vers des perspectives plus larges reflétant la profondeur des liens historiques unissant les deux pays, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, à laquelle a pris part l'ambassadeur du Tchad auprès de l'Algérie, s'inscrit dans le cadre du "renforcement des liens de fraternité et de coopération culturelle entre l'Algérie et la République du Tchad" et constitue "une opportunité propice pour passer en revue l'état des relations bilatérales et examiner les voies à même de promouvoir la coopération culturelle et artistique vers des perspectives plus larges reflétant la profondeur des liens historiques unissant les deux pays frères", précise le communiqué.

Dans ce contexte et en concrétisation de la volonté commune de consolider les relations diplomatiques culturelles, "les deux parties sont convenues de la participation d'une délégation tchadienne de haut niveau aux travaux du colloque international sur le manuscrit, qui sera organisé les 15 et 16 juin prochain sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", ajoute la même source.

La ministre a exprimé également la disposition de l'Algérie à organiser des visites au profit des délégations tchadiennes dans la wilaya de Laghouat pour visiter le Califat général de la confrérie Tidjania à Aïn Madhi, dans "une démarche stratégique visant à renforcer les dimensions spirituelles et culturelles communes" et à "approfondir les liens soufis et historiques étendus entre les deux pays et l'ensemble du continent africain".

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Mme Bendouda a, par ailleurs, affirmé "la pleine disposition de l'Algérie à faire bénéficier la partie tchadienne de son expertise pionnière en matière de préservation et de numérisation des manuscrits" et à "coordonner les efforts conjoints pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels et des pièces archéologiques".

Concernant la protection et la valorisation du patrimoine, la partie algérienne a exprimé sa disposition à transférer à la partie tchadienne son expérience et son savoir-faire dans le domaine de la création des parcs culturels, notamment à travers l'envoi d'experts algériens chargés d'évaluer l'état de conservation des sites du patrimoine culturel tchadien, et l'échange d'expertises dans les domaines de la formation artistique et de la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel.

Lors de la rencontre, les deux parties ont tracé une feuille de route ambitieuse pour dynamiser la coopération culturelle, à travers l'échange de visites de délégations artistiques et d'experts, l'organisation de journées cinématographiques, de semaines culturelles et d'expositions d'arts visuels dans les deux pays, l'ouverture de nouvelles perspectives dans le domaine de la traduction, l'accueil de jeunes talents dans le cadre de résidences littéraires et la participation mutuelle aux festivals culturels internationaux et aux rencontres artistiques organisés en Algérie et au Tchad.