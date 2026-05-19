Algérie: Sayoud reçoit le secrétaire général de l'UGCAA

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, a reçu, lundi à Alger, le secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Issam Bedrissi, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération et la coordination entre le ministère et l'Union, notamment dans le domaine des transports, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence des membres du bureau national de l'UGCAA, a été "l'occasion d'ouvrir un débat approfondi sur les moyens de renforcer la coopération et la coordination entre le ministère et l'Union nationale des commerçants et artisans algériens concernant différentes questions liées aux secteurs commercial et économique, notamment celui des transports, en vue de contribuer à l'amélioration du service public et de soutenir l'activité économique au service du citoyen".

Lors de cette rencontre, M. Sayoud a assuré que le ministère "est là pour accompagner et apporter son aide", soulignant la volonté du secteur de prendre en charge les préoccupations des professionnels et d'oeuvrer à trouver des solutions pratiques en coordination avec les différents partenaires, dans le cadre d'une approche participative au service du citoyen.

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Le ministre a également salué les efforts consentis par l'UGCAA en matière d'encadrement et d'accompagnement sur le terrain des professionnels, ainsi que dans la promotion de la culture du dialogue et de la concertation, mettant en avant le rôle de proximité que joue l'Union dans la transmission des préoccupations des commerçants et artisans à travers les différentes wilayas du pays, d'autant plus qu'elle regroupe sous sa bannière 44 syndicats nationaux, dont cinq (5) activant dans le domaine des transports.

M. Sayoud a, par ailleurs, appelé à l'organisation de rencontres périodiques à l'avenir afin d'assurer la continuité de la concertation et de la coordination autour des différents dossiers d'intérêt commun et de renforcer les mécanismes du travail participatif au service du développement national, poursuit le communiqué.

De son côté, le secrétaire général de l'UGCAA a salué la dynamique que connaît le secteur, se réjouissant de l'ouverture du ministère, qui est à l'écoute des préoccupations des professionnels et qui veille à les accompagner, contribuant ainsi à la promotion de l'activité économique au service de l'intérêt général.