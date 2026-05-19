Ile Maurice: Des bougies pour la mémoire et l'espoir au Caudan Waterfront

Hier, dimanche 17 mai, le monde a commémoré l'International AIDS Candlelight Memorial 2026, un événement international dédié à la mémoire des personnes décédées des suites du VIH/sida et au soutien des personnes vivant avec le virus.

À Maurice, la mobilisation s'est tenue au Caudan Waterfront, réunissant ONG, travailleurs sociaux, patients, bénévoles, artistes et citoyens autour d'un même message : poursuivre la lutte contre le VIH et la stigmatisation. Créé en 1983, l'International AIDS Candlelight Memorial est aujourd'hui l'une des plus anciennes campagnes mondiales de sensibilisation autour du VIH. Organisé chaque troisième dimanche de mai et coordonné par le Global Network of People Living with HIV (GNP+), cet événement rassemble chaque année des milliers de communautés à travers le monde.

Le thème retenu cette année, «Light the Legacy. Remember. Advance. Act», appelait à honorer la mémoire des disparus tout en renforçant les actions de prévention, de solidarité et d'accompagnement. À travers le monde, près de 38 millions de personnes vivent encore avec le VIH. Malgré les avancées médicales, l'épidémie demeure un enjeu majeur de santé publique. Le Candlelight Memorial vise ainsi à sensibiliser le public, combattre les discriminations et encourager les nouvelles générations à poursuivre la mobilisation.

À Maurice, cette édition 2026 s'inscrivait dans la continuité de la mobilisation de l'an dernier, où une importante foule s'était déjà réunie au Caudan Waterfront pour dire «ASE !» à la stigmatisation et aux nouvelles infections. Cette fois encore, les bougies allumées ont porté un message fort : face à une épidémie persistante, la réponse doit être plus humaine, plus solidaire et plus engagée -- «Ankor +».

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De 17 à 21 heures, une vingtaine d'organisations de la société civile, aux côtés de la National Agency for Drug Control et du National AIDS Secretariat, ont animé cette commémoration nationale autour du thème : «Ankor plis respe, Ankor plis investisman, Ankor plis leadership kominoter». Témoignages, moments de recueillement, prestations musicales et messages de plaidoyer ont rythmé la soirée. Les artistes Eric Triton, Sayaa, Bernard Moonsamy et Ansam ont également participé à cet hommage collectif.

Les chiffres locaux restent toutefois préoccupants. En 2025, Maurice a enregistré 491 nouveaux cas de VIH, frôlant une nouvelle fois la barre des 500 infections annuelles. Les personnes âgées de 25 à 44 ans représentent la majorité des nouveaux cas recensés. Les rapports hétérosexuels et l'usage de drogues injectables constituent près de 90 % des modes de transmission identifiés.

Les ONG présentes ont également lancé un appel aux autorités afin d'investir davantage dans la lutte contre le VIH, surtout dans un contexte marqué par le retrait progressif du Fonds mondial. Selon plusieurs intervenants, une collaboration renforcée entre les partenaires demeure essentielle pour assurer une riposte efficace et durable. Au-delà des statistiques, la soirée d'hier au Caudan Waterfront a surtout rappelé qu'au coeur de cette lutte se trouvent des vies humaines, des familles et des combats qui continuent d'appeler à l'écoute, au respect et à la solidarité.