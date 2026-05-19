Ile Maurice: Les ronds-points - Un carrefour de règles trop souvent oubliées

18 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Aujourd'hui dans Sekirite nou priorite, on s'intéresse à un point de circulation que tout le monde croise au quotidien : les ronds-points.

Pensés pour fluidifier le trafic et limiter les accidents, ils restent pourtant des zones à risque. Chaque jour, des comportements inadaptés viennent perturber leur bon fonctionnement. Premier réflexe essentiel : ralentir à l'approche. Même si la voie semble libre, un rond-point ne se traverse jamais sans vigilance. Les véhicules déjà engagés sont prioritaires, et forcer le passage reste l'une des principales causes d'accrochages. Autre élément clé : les clignotants. Trop souvent oubliés ou utilisés trop tard, ils sont pourtant indispensables pour informer les autres usagers. Indiquer sa sortie à temps permet d'anticiper et d'éviter bien des collisions.

À l'intérieur du rond-point, les changements de voie doivent se faire avec prudence. Un simple coup d'oeil dans les rétroviseurs et les angles morts peut faire la différence, notamment pour les deux-roues, souvent plus difficiles à repérer. Les piétons aussi ont leur rôle à jouer. Avant de traverser à proximité d'un rond-point, il faut s'assurer que les véhicules ont bien ralenti. Et côté conducteurs, l'attention aux passages piétons reste une priorité.

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Autre comportement à risque : le téléphone au volant. Dans ce type de carrefour, quelques secondes d'inattention suffisent pour provoquer un accident. Enfin, rappelons-le : un rond-point n'est pas un espace de vitesse. C'est un lieu où la patience et le respect des autres usagers font toute la différence. En adoptant les bons réflexes, chacun contribue à rendre nos routes plus sûres. Merci d'avoir suivi Sekirite nou priorite. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous consacré à la sécurité routière.

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