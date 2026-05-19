Ile Maurice: Un homme chute dans un ravin et est secouru par les unités d'intervention

Dans la soirée du vendredi 15 mai, un homme de 57 ans, résident de L'Escalier, a chuté dans un ravin d'environ 40 mètres à Utchanah Lane, L'Escalier. L'incident a nécessité une importante mobilisation des services de secours. La victime a été rapidement prise en charge après sa chute dans une zone particulièrement difficile d'accès.

Selon les premières informations, l'homme aurait basculé depuis le bord d'une falaise avant de se retrouver au fond du ravin. L'intervention a été déclenchée à 21 h 40. Face à la complexité du terrain et aux accès très restreints, une opération spéciale a été immédiatement mise en place. Elle a duré environ 45 minutes avant que les équipes ne parviennent à atteindre et à extraire la victime. Plusieurs unités ont été mobilisées sur place, notamment le SAMU, la police, le Groupe d'intervention de la police mauricienne ainsi que la Special Operation Division de Coromandel. Des équipes de secours de Rose-Belle ont également été dépêchées en renfort.

Les conditions d'accès difficiles ont ralenti l'intervention, nécessitant une coordination étroite entre les différentes unités engagées pour sécuriser la zone et procéder à l'évacuation de la victime. Une fois secouru, l'homme a été immédiatement pris en charge par les équipes médicales du SAMU. Selon les informations disponibles, il souffre de fractures aux côtes, mais son état est jugé stable. L'opération de secours s'est conclue avec succès malgré les contraintes du terrain et les risques liés à la zone de la chute. Une enquête sera effectuée afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.