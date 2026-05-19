Congo-Kinshasa: Vigilance renforcée sur l'axe routier Kisangani-Bunia face à Ebola

Alors que l'épidémie d'Ebola sévit en Ituri, les agences de transport qui assurent la liaison entre Bunia et Kisangani multiplient les mesures de prévention pour protéger les voyageurs. Dans les parkings de départ, la sensibilisation aux gestes barrières est devenue une étape incontournable avant chaque trajet.

Dans les parkings de Kisangani, les camionneurs et les gérants des bus de transport en commun prennent eux-mêmes l'initiative de briefer les passagers en partance pour l'Ituri. Le message est répété en boucle : lavage régulier des mains, port du cache-nez et distanciation sociale. Un voyageur témoigne :

« Si à chaque barrière, on pratique le lavage des mains avec du savon ou de la cendre, cela pourrait beaucoup nous aider... ».

Au moment de l'embarquement, les gérants rappellent les réflexes essentiels :

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Lavage des mains régulier.

Interdiction des contacts physiques inutiles.

Signalement des symptômes suspects.

Un responsable explique :

« Nous avons décidé de fournir des cache-nez aux membres d'équipage, du savon et des lave-mains pour renforcer la sécurité des passagers ».

Une peur persistante

Malgré ces précautions, la crainte reste vive. Par prudence, certains voyageurs ont annulé ou reporté leur déplacement vers l'Ituri. Ils disent attendre une évolution positive de l'épidémie avant de reprendre la route.