Afrique Centrale: Ebola - Plus de 100 décès enregistrés sur plus de 400 cas en Ituri et au Nord-Kivu

Au moins 118 personnes sont décédées sur 435 cas suspects de la maladie à virus Ebola depuis le début de l'épidémie, dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, a communiqué ces chiffres lors d'un briefing de presse tenu lundi 18 mai à Kinshasa.

Devant la presse, Patrick Muyaya a également indiqué que deux zones de santé supplémentaires ont été touchées, à savoir Katwa et Goma.

« Nos équipes sont en train d'identifier des cas suspects. À ce jour, on compte 118 décès. Ces cas font encore l'objet d'analyses pour déterminer s'ils sont effectivement liés au virus », a précisé ce membre du Gouvernement.

Il a appelé la population au calme, tout en l'exhortant à respecter strictement les mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec de la cendre, ainsi que l'évitement des contacts à risque.

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Patrick Muyaya a assuré que toutes les équipes sont à pied d'œuvre pour contenir la propagation de la maladie dans les zones affectées.

Il a également recommandé aux populations d'éviter les contacts physiques et de s'abstenir de consommer de la viande boucanée insuffisamment cuite.

Le porte-parole du Gouvernement a enfin insisté sur le fait qu'Ebola n'est pas une maladie mystique, comme certaines rumeurs le laissent croire, mais une maladie virale qui nécessite le strict respect des mesures sanitaires.