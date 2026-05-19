Afrique Centrale: Ebola - Plus de 100 décès enregistrés sur plus de 400 cas en Ituri et au Nord-Kivu

19 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins 118 personnes sont décédées sur 435 cas suspects de la maladie à virus Ebola depuis le début de l'épidémie, dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, a communiqué ces chiffres lors d'un briefing de presse tenu lundi 18 mai à Kinshasa.

Devant la presse, Patrick Muyaya a également indiqué que deux zones de santé supplémentaires ont été touchées, à savoir Katwa et Goma.

« Nos équipes sont en train d'identifier des cas suspects. À ce jour, on compte 118 décès. Ces cas font encore l'objet d'analyses pour déterminer s'ils sont effectivement liés au virus », a précisé ce membre du Gouvernement.

Il a appelé la population au calme, tout en l'exhortant à respecter strictement les mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec de la cendre, ainsi que l'évitement des contacts à risque.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Patrick Muyaya a assuré que toutes les équipes sont à pied d'œuvre pour contenir la propagation de la maladie dans les zones affectées.

Il a également recommandé aux populations d'éviter les contacts physiques et de s'abstenir de consommer de la viande boucanée insuffisamment cuite.

Le porte-parole du Gouvernement a enfin insisté sur le fait qu'Ebola n'est pas une maladie mystique, comme certaines rumeurs le laissent croire, mais une maladie virale qui nécessite le strict respect des mesures sanitaires.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.