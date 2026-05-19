Afrique du Nord: A l'approche de la saison estivale, le WWF Afrique du nord réitère son appel à préserver les écosystèmes marins

Tunis — Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) Afrique du nord a lancé, lundi, un appel à la responsabilité environnementale pour préserver la propreté des plages et la richesse des écosystèmes marins, à l'approche de la saison estivale qui connait une augmentation de la fréquentation des zones côtières.

L'organisation rappelle à cet effet que plus de 84% des déchets présents dans l'environnement marin côtier sont constitués de polymères, principalement des matières plastiques. Elle estime que la pollution plastique représente l'un des défis environnementaux majeurs d'aujourd'hui, menaçant directement la vie marine et brisant l'équilibre fragile des écosystèmes côtiers.

Le WWF Bureau Afrique du Nord a, à ce titre, réitéré son appel à la mobilisation citoyenne à travers son initiative "Adopt a Beach" (Adopte une plage) visant à surveiller et collecter des données sur les déchets marins et à sensibiliser à la pollution plastique en Méditerranée.

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Lancé en collaboration avec les bureaux WWF en Grèce et en Turquie, le programme "Adopt a Beach" a pour objectif d'encourager les bénévoles, les écoles et les organisations à "adopter" des plages spécifiques en Tunisie, en Grèce et en Turquie pour surveiller et collecter des données sur les déchets marins.

L'objectif est double : encourager des comportements civiques tels que l'utilisation systématique des poubelles et l'abandon de la pratique du jet de déchets et mobiliser des volontaires pour protéger durablement les plages pour les générations futures.

Les personnes souhaitant s'engager dans la protection du milieu marin sont invitées à rejoindre l'initiative « Adopt a Beach » via la plateforme dédiée.